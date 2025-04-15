Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морщины исчезнут: почему пептидные сыворотки — это ваш лучший союзник в борьбе со старением
Интерьер оживает: простые детали для настроения этой весной, которые творят чудеса
Kia запланировала продажи в России: 50 тысяч автомобилей и забытые амбиции
Юрия Лозу поразил размер премий российских футболистов
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Тайны Дзивгисской крепости: что нашли монахи в Верхнем Фиагдоне
Зона, о которой забывают: как подготовить декольте к лету
Модные раньше, скучные сегодня: что устарело в дизайне квартиры
Продувка показывает алкоголь, а вы не пили? Фраза, которая может всё спасти

Прочный, яркий, выразительный: почему падук стал хитом сезона

1:56
Недвижимость

Если вы ищете способ придать дому тепло, выразительность и уникальность, присмотритесь к падуку. Эта экзотическая древесина — не просто тренд, а настоящее открытие в мире дизайна интерьеров.

изделия из падука
Фото: https://commons.wikimedia.org by Sailko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
изделия из падука

Что делает падук особенным

Происходящий из тропических лесов Африки, падук отличается богатой палитрой оттенков — от ярко-оранжевого до насыщенного красного. Такая выразительная текстура превращает любой предмет из него в декоративный акцент.

Практичность без компромиссов

Древесина падука обладает не только эстетической привлекательностью, но и высокой прочностью. Она не боится влаги, устойчива к нагрузкам и легко переносит повседневную эксплуатацию. Благодаря натуральной маслянистой текстуре, на её поверхности почти не остаются царапины, а уход за ней не требует усилий.

Функциональность с душой

Мебель из падука — это не только про долговечность. Это про уют и характер. Журнальный столик, книжная полка или даже простая рамка для зеркала моментально привлекают взгляд и задают настроение всему пространству.

Материал для креативных решений

Падук легко сочетается с металлом, стеклом и даже бетоном. Такие комбинации открывают простор для экспериментов: хотите сделать интерьер современным — добавьте металл, стремитесь к контрасту — используйте матовое стекло.

Но есть нюанс

Несмотря на устойчивость, изделия из падука лучше беречь от экстремальной влажности и резких температур. А периодическая полировка подчеркнёт его благородный цвет и продлит срок службы.

Падук в интерьере — это не просто мода. Это способ выразить себя через пространство. Он добавляет дому ощущение тепла и живого присутствия природы, не теряя при этом актуальности.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Домашние животные
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите Аудио 
Воздушный, как облако: классический пасхальный кекс из Германии
Еда и рецепты
Воздушный, как облако: классический пасхальный кекс из Германии Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Как создавались автомобили в СССР: от чертежа до сборки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Эликсир из чайника: одна чашка заменяет полаптеки
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Последние материалы
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Тайны Дзивгисской крепости: что нашли монахи в Верхнем Фиагдоне
Зона, о которой забывают: как подготовить декольте к лету
Модные раньше, скучные сегодня: что устарело в дизайне квартиры
Продувка показывает алкоголь, а вы не пили? Фраза, которая может всё спасти
Неравенство — это не природа человека: как правители древности контролировали неравенство и что мы можем перенять
Накачайте мощные бицепсы дома за 15 минут! Эти три упражнения сделают ваши руки сильными и объемными
Дикий чеснок может ударить по вашему здоровью: главный секрет безопасного сбора — вот как не ошибиться
Вы не поверите, как легко выбрать юбку, которая идеально сядет на вашу фигуру
Бородина и Сердюков назвали имена звёзд, достойных звания персона года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.