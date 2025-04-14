Стены раздвинутся на 20%: простой трюк с плиткой сделает вашу кухню просторной

Чтобы маленькая кухня стала удобной и стильной, воспользуйтесь несколькими простыми решениями. Замените громоздкие шкафы на открытые полки — это освежит пространство и добавит легкости.
Расставьте на них красивую посуду или банки — так полки станут не только функциональными, но и декоративными. Использование светлых тонов на стенах и матовых фасадов без ручек сделает кухню визуально более просторной. Глянцевая плитка на фартуке или зеркала над рабочей зоной создадут глубину и увеличат объем на 20%.
Складная мебель — отличное решение для компактных кухонь. Стол, который можно при необходимости убрать к стене, или барная стойка вместо обеденной зоны освободят место. Мобильные стулья, которые можно штабелировать, также помогут экономить пространство.
Используйте умное хранение: выдвижные ящики в углах и рейлинги для кухонных принадлежностей, а корзины под раковиной помогут спрятать мелочи и упорядочить пространство.
Акцентное освещение, например, подсветка под шкафами или над столешницей, добавит уюта и подчеркнёт стиль кухни. Тёплые LED-ленты выделяют зоны, а холодный свет идеально подходит для минималистичного стиля.
Эти простые решения помогут вам превратить маленькую кухню в функциональное и стильное пространство!
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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