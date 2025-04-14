Стены раздвинутся на 20%: простой трюк с плиткой сделает вашу кухню просторной

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы маленькая кухня стала удобной и стильной, воспользуйтесь несколькими простыми решениями. Замените громоздкие шкафы на открытые полки — это освежит пространство и добавит легкости.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Pavimento Moderno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кухня

Расставьте на них красивую посуду или банки — так полки станут не только функциональными, но и декоративными. Использование светлых тонов на стенах и матовых фасадов без ручек сделает кухню визуально более просторной. Глянцевая плитка на фартуке или зеркала над рабочей зоной создадут глубину и увеличат объем на 20%.

Складная мебель — отличное решение для компактных кухонь. Стол, который можно при необходимости убрать к стене, или барная стойка вместо обеденной зоны освободят место. Мобильные стулья, которые можно штабелировать, также помогут экономить пространство.

Используйте умное хранение: выдвижные ящики в углах и рейлинги для кухонных принадлежностей, а корзины под раковиной помогут спрятать мелочи и упорядочить пространство.

Акцентное освещение, например, подсветка под шкафами или над столешницей, добавит уюта и подчеркнёт стиль кухни. Тёплые LED-ленты выделяют зоны, а холодный свет идеально подходит для минималистичного стиля.

Эти простые решения помогут вам превратить маленькую кухню в функциональное и стильное пространство!

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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