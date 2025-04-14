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Не дробите стену зеркалами: вот одно правило, которое мгновенно добавит простора

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Недвижимость

Зеркала — не всегда панацея для расширения пространства. Неправильное размещение превращает их в лабиринт из отражений.

Мытьё волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос

Лучше выбрать одно большое зеркало, которое сливается с отделкой, а не дробит стену. Поместите его на 30-40 см от окна, чтобы свет падал под углом и создавал иллюзию второго окна. Важно: избегайте резных рамок и витражей — они утяжеляют интерьер.

Зеркала должны работать с другими текстурами — матовыми, такими как дерево или штукатурка. В узких помещениях зеркало под наклоном скроет длину.

В спальне избегайте зеркал напротив кровати, чтобы сохранить интимность. Проверяйте, что попадая в отражение — беспорядок будет множиться.

В идеале зеркало должно быть невидимым, оно создаёт глубину и ощущение простора, не привлекая внимание. 

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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