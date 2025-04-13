Тяжёлые шторы спасали их: удивительный лайфхак из 1837 года для отопления дома

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Раньше люди умели сохранять тепло в доме, даже не зная, что такое котёл или центральное отопление. Современные технологии обогрева, к которым мы так привыкли, появились относительно недавно — массовое распространение котлов началось лишь в середине XX века, когда к большинству домохозяйств наконец провели электричество. До этого поддержание тепла в доме было настоящим искусством, требовавшим смекалки, изобретательности и большого внимания к деталям.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Батарея

Даже в древности уже существовали способы обогрева помещений: в Древнем Риме, например, использовали термы и системы подачи горячего воздуха. В европейских замках позднее появлялись более продвинутые версии таких систем — тепло от печей распределяли по комнатам через скрытые вентиляционные каналы. Но массовыми эти решения не стали — они были дороги, сложны в установке и обслуживании.

Поэтому в повседневной жизни главными помощниками в борьбе с холодом были текстиль и продуманный интерьер. В 1837 году в домах использовали тяжёлые шторы из плотной ткани — бархата, гобелена, парчи. Ими завешивали не только окна, но и дверные проёмы, чтобы предотвратить сквозняки.

На пол клали массивные ковры, особенно в проходных местах и зонах отдыха, чтобы изолировать холод от каменных или плиточных покрытий. А в более скромных домах вместо дорогих тканей использовали плотно сотканные шерстяные или льняные занавеси. Даже в самых простых условиях текстиль был украшен ручной вышивкой — геометрическими орнаментами, природными мотивами, вензелями.

И сегодня мы можем многому поучиться у прошлого: тяжёлые зимние шторы, натуральные ткани, ковры и даже тёплые покрывала у изголовья кровати — всё это не только красиво, но и работает на тепло и уют, как и двести лет назад.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.