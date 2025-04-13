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Спасите любимое одеяло: простой трюк при сушке вернёт ему былой объём

1:34
Недвижимость

Сон — важнейшая часть жизни, особенно с возрастом, когда его начинаешь ценить по-настоящему. Качественный отдых невозможен без мягкого, уютного одеяла. Но что делать, если после стирки пуховое одеяло теряет объём и становится плоским и непривлекательным?

Кровать, застеленная белым постельным бельем
Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кровать, застеленная белым постельным бельем

Главная ошибка — стирка вместе с другими вещами. Пух внутри сбивается в комки, ткань теряет форму, и даже хороший наполнитель перестаёт "работать". Лучше всего стирать пуховое одеяло отдельно, в деликатном режиме, с минимальным отжимом и мягким моющим средством. Оптимально использовать натуральные составы, например, дистиллированный уксус — он очищает и действует как кондиционер, сохраняя мягкость ткани и пуха.

Дополнительную защиту во время стирки даст специальный мешок для белья — он не даст ткани растянуться или деформироваться. Сушка также играет ключевую роль. Лучше всего сушить одеяло на открытом воздухе, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Чем меньше искусственного нагрева, тем приятнее и мягче будет результат.

В сушильной машине можно использовать теннисные мячи — они помогают вернуть объём и равномерно распределить пух.

Если соблюдать эти рекомендации, любимое одеяло снова станет таким же пушистым и уютным, как в день покупки. И каждую ночь будет дарить комфорт и глубокий сон, который так важен для здоровья и настроения.

Уточнения

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела. Традиционно изготавливается из шерсти, но в последнее время также и из синтетических волокон.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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