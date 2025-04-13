Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Штрих-коды не совпали: Дима Билан раскрыл, почему на самом деле отказал Татьяне Ткачук в дуэте
Как в СССР разрабатывали оружие будущего: от лазеров до боевых роботов
От жирных пятен до блеска: как очистить духовку паром за 30 минут и без усилий
Блестящие волосы без салона: три средства, которые стоит попробовать
Ленивая!: взмокший Тарасов публично унизил Костенко в спортзале
Залейте хлеб кипятком и подождите: удобрение для огурцов готово
Рыбный бэдтрип: нароктики угрожают популяции лосося
Всего 1 тренировка поможет сжечь 1000 ккал: 5 способов быстрого похудения
46-летний виски Bushmills: почему он стал легендой в мире элитных напитков

5 зон, которые сделают ваш дом комфортным — но ими часто пренебрегают

2:31
Недвижимость

Организованный дом — это не только красиво, но и удобно. Однако многие владельцы квартир упускают из виду важные зоны, считая их необязательными. На деле именно они помогают навести порядок, сохранить эстетичность пространства и упростить повседневную жизнь.

Гардеробная
Фото: freepik.com by dit26978, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гардеробная

Вот какие зоны стоит обустроить — даже в небольшой квартире.

1. Гардеробная: уют без громоздких шкафов

Гардеробная давно перестала быть роскошью. Даже небольшой угол или ниша с полками и вешалками разгружают пространство, избавляя комнаты от шкафов.

Преимущества:

  • можно хранить одежду, обувь, чемоданы, бельё и сезонные вещи;

  • интерьер становится визуально легче и аккуратнее.

2. Постирочная: чистота без визуального шума

Многие считают, что стиральной машине место в ванной. Но отдельная постирочная — настоящий подарок для порядка.

Что можно организовать:

  • зону для стирки, сушки, глажки;

  • хранение порошков, бытовой химии и текстиля;

  • меньше предметов на виду — больше визуального покоя.

Даже небольшое пространство в коридоре или нише можно превратить в функциональную зону.

3. Рабочее место: зона сосредоточенности

Если вы работаете дома, обязательно выделите для этого отдельный угол. Необязательно иметь кабинет — подойдёт балкон, часть спальни или место у окна в гостиной.

Такой уголок:

  • упрощает фокусировку на задачах;

  • экономит время — всё под рукой;

  • поддерживает границу между отдыхом и работой.

4. Кладовая: вещи на своих местах

Кладовая — это место, куда можно сложить всё, что не нужно держать на виду: лыжи, инструменты, банки, запасы, редкие вещи. Если грамотно организовать полки — вы удивитесь, сколько всего туда поместится.

Плюсы:

  • удобное хранение без лишнего визуального шума;

  • проще проводить расхламление — всё в одном месте.

5. Игровая зона: детский порядок — это реально

Место для игр — спасение для родителей и шаг к самостоятельности ребёнка. Игрушки не разбросаны по дому, а собраны в одном уголке. Малыш учится наводить порядок и концентрироваться на занятии.

Где обустроить:

  • в углу детской, на утеплённом балконе, в нише гостиной.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Волосы как шёлк или сено? Всё решает один маленький секрет, о котором все молчат
Красота и стиль
Волосы как шёлк или сено? Всё решает один маленький секрет, о котором все молчат Аудио 
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Шоу-бизнес
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты Аудио 
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Наука и техника
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Кухня СССР. Оливье без колбасы — миф или трагедия? Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Последние материалы
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Волосы снова секутся? Попробуйте эти правила расчёсывания
Кортеж Меган Маркл стал посмешищем: герцогиня попыталась обмануть папарацци и опозорилась
Этот сорт даёт свёклу, как в детстве — а вы о нём даже не знали
Ваши краны текут слабо? Этот трюк с аэратором решит проблему за пару минут
Московский диплом подождёт: внучка Шуфутинского Анна сделала решительный шаг — вот где она теперь будет учиться
Тайна отжиманий раскрыта: вот какой стиль сжигает больше калорий
5 зон, которые сделают ваш дом комфортным — но ими часто пренебрегают
Хачапури как из печи: один поворот сковороды — и готово
Россия готовит долгосрочные решения для энергоснабжения Приднестровья: вот что предшествовало этой инициативе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.