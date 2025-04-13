5 зон, которые сделают ваш дом комфортным — но ими часто пренебрегают

Организованный дом — это не только красиво, но и удобно. Однако многие владельцы квартир упускают из виду важные зоны, считая их необязательными. На деле именно они помогают навести порядок, сохранить эстетичность пространства и упростить повседневную жизнь.
Вот какие зоны стоит обустроить — даже в небольшой квартире.
Гардеробная давно перестала быть роскошью. Даже небольшой угол или ниша с полками и вешалками разгружают пространство, избавляя комнаты от шкафов.
Преимущества:
можно хранить одежду, обувь, чемоданы, бельё и сезонные вещи;
интерьер становится визуально легче и аккуратнее.
Многие считают, что стиральной машине место в ванной. Но отдельная постирочная — настоящий подарок для порядка.
Что можно организовать:
зону для стирки, сушки, глажки;
хранение порошков, бытовой химии и текстиля;
меньше предметов на виду — больше визуального покоя.
Даже небольшое пространство в коридоре или нише можно превратить в функциональную зону.
Если вы работаете дома, обязательно выделите для этого отдельный угол. Необязательно иметь кабинет — подойдёт балкон, часть спальни или место у окна в гостиной.
Такой уголок:
упрощает фокусировку на задачах;
экономит время — всё под рукой;
поддерживает границу между отдыхом и работой.
Кладовая — это место, куда можно сложить всё, что не нужно держать на виду: лыжи, инструменты, банки, запасы, редкие вещи. Если грамотно организовать полки — вы удивитесь, сколько всего туда поместится.
Плюсы:
удобное хранение без лишнего визуального шума;
проще проводить расхламление — всё в одном месте.
Место для игр — спасение для родителей и шаг к самостоятельности ребёнка. Игрушки не разбросаны по дому, а собраны в одном уголке. Малыш учится наводить порядок и концентрироваться на занятии.
Где обустроить:
в углу детской, на утеплённом балконе, в нише гостиной.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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