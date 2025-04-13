5 зон, которые сделают ваш дом комфортным — но ими часто пренебрегают

2:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Организованный дом — это не только красиво, но и удобно. Однако многие владельцы квартир упускают из виду важные зоны, считая их необязательными. На деле именно они помогают навести порядок, сохранить эстетичность пространства и упростить повседневную жизнь.

Фото: freepik.com by dit26978, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гардеробная

Вот какие зоны стоит обустроить — даже в небольшой квартире.

1. Гардеробная: уют без громоздких шкафов

Гардеробная давно перестала быть роскошью. Даже небольшой угол или ниша с полками и вешалками разгружают пространство, избавляя комнаты от шкафов.

Преимущества:

можно хранить одежду, обувь, чемоданы, бельё и сезонные вещи;

интерьер становится визуально легче и аккуратнее.

2. Постирочная: чистота без визуального шума

Многие считают, что стиральной машине место в ванной. Но отдельная постирочная — настоящий подарок для порядка.

Что можно организовать:

зону для стирки, сушки, глажки;

хранение порошков, бытовой химии и текстиля;

меньше предметов на виду — больше визуального покоя.

Даже небольшое пространство в коридоре или нише можно превратить в функциональную зону.

3. Рабочее место: зона сосредоточенности

Если вы работаете дома, обязательно выделите для этого отдельный угол. Необязательно иметь кабинет — подойдёт балкон, часть спальни или место у окна в гостиной.

Такой уголок:

упрощает фокусировку на задачах;

экономит время — всё под рукой;

поддерживает границу между отдыхом и работой.

4. Кладовая: вещи на своих местах

Кладовая — это место, куда можно сложить всё, что не нужно держать на виду: лыжи, инструменты, банки, запасы, редкие вещи. Если грамотно организовать полки — вы удивитесь, сколько всего туда поместится.

Плюсы:

удобное хранение без лишнего визуального шума;

проще проводить расхламление — всё в одном месте.

5. Игровая зона: детский порядок — это реально

Место для игр — спасение для родителей и шаг к самостоятельности ребёнка. Игрушки не разбросаны по дому, а собраны в одном уголке. Малыш учится наводить порядок и концентрироваться на занятии.

Где обустроить:

в углу детской, на утеплённом балконе, в нише гостиной.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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