Мелочи, которые делают ванную удобной: от корзин до диспенсеров

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы мечтаете о ванной комнате, которая будет не только функциональной, но и эстетичной? Тогда стоит обратить внимание на продуманные аксессуары, которые добавят уюта, упрощают уход за собой и помогают навести порядок.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Maya Kaizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ванна

Вот подборка вещей, которые точно пригодятся в любой современной ванной.

1. Коробки для спонжей и ватных палочек

Снятие макияжа — обязательная часть вечернего ухода, и удобно, когда всё под рукой.

Красивые коробки для спонжей и ватных палочек не только решают проблему хранения, но и украшают пространство.

Популярны:

компактные пластиковые и металлические контейнеры,

эко-варианты с бамбуковыми вставками,

наборы с разделителями для разных мелочей.

2. Крючки и полки

Крючки для полотенец можно разместить у раковины, в душе, рядом с ванной. Лучше выбирать модели из нержавеющей стали, которые клеятся без сверления — красиво и практично.

Открытые полки (особенно двухуровневые и бамбуковые) — идеальное решение для хранения полотенец, пижам и косметики.

3. Корзины: для белья и мусора

Корзина для белья — незаменима. Выбирайте тканевые, пластиковые или бамбуковые.

Двухкамерные корзины позволяют сразу сортировать вещи по цвету.

Мини-ведро с крышкой — компактное решение для хранения использованных принадлежностей.

4. Хранение и порядок

Диспенсер для туалетной бумаги — держит всё на месте и добавляет стиля.

Угловые или навесные полки — удобно для гелей, шампуней и мочалок.

Стеллажи пригодятся для хранения косметики и бытовой химии.

5. Держатели и удобные мелочи

Держатель для фена — простой или комбинированный, помогает избежать проводов и беспорядка.

Очиститель для плитки в формате маркера — быстрый способ поддерживать свежесть и блеск.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).





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