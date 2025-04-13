Мелочи, которые делают ванную удобной: от корзин до диспенсеров

Вы мечтаете о ванной комнате, которая будет не только функциональной, но и эстетичной? Тогда стоит обратить внимание на продуманные аксессуары, которые добавят уюта, упрощают уход за собой и помогают навести порядок.
Вот подборка вещей, которые точно пригодятся в любой современной ванной.
Снятие макияжа — обязательная часть вечернего ухода, и удобно, когда всё под рукой.
Красивые коробки для спонжей и ватных палочек не только решают проблему хранения, но и украшают пространство.
Популярны:
компактные пластиковые и металлические контейнеры,
эко-варианты с бамбуковыми вставками,
наборы с разделителями для разных мелочей.
Крючки для полотенец можно разместить у раковины, в душе, рядом с ванной. Лучше выбирать модели из нержавеющей стали, которые клеятся без сверления — красиво и практично.
Открытые полки (особенно двухуровневые и бамбуковые) — идеальное решение для хранения полотенец, пижам и косметики.
Корзина для белья — незаменима. Выбирайте тканевые, пластиковые или бамбуковые.
Двухкамерные корзины позволяют сразу сортировать вещи по цвету.
Мини-ведро с крышкой — компактное решение для хранения использованных принадлежностей.
Диспенсер для туалетной бумаги — держит всё на месте и добавляет стиля.
Угловые или навесные полки — удобно для гелей, шампуней и мочалок.
Стеллажи пригодятся для хранения косметики и бытовой химии.
Держатель для фена — простой или комбинированный, помогает избежать проводов и беспорядка.
Очиститель для плитки в формате маркера — быстрый способ поддерживать свежесть и блеск.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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