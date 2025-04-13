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Даже дорогой ремонт будет выглядеть дёшево из-за этих деталей

1:53
Недвижимость

Экономить — это нормально. Но иногда стремление сберечь бюджет так заметно, что портит весь интерьер. Причём чаще всего неудачные решения касаются не крупных покупок, а мелочей, которые вроде бы незаметны. Но именно они создают общее впечатление.

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

Вот три признака, что при обустройстве квартиры сэкономили — и сделали это не в лучшую сторону.

1. Дешёвая шторка в ванной

Пластиковая или выцветшая тканевая занавеска сразу "удешевляет" даже дорогую плитку. Особенно если она с пёстрым рисунком, плохо держит форму или теряет цвет от воды.

Что выбрать вместо:

  • Текстильную модель с водоотталкивающей пропиткой — она смотрится стильно.

  • Полупрозрачную виниловую шторку — она не бросается в глаза и служит долго.

  • А если позволяет бюджет — матовые стеклянные перегородки.

2. Полностью открытая система хранения

Открытые полки — удобно, но если их слишком много, комната начинает выглядеть захламлённой и тесной. К тому же, пыль оседает везде — и приходится чаще убираться.

Что добавить:

  • Шкафы с глухими дверцами или витрины со стеклом.

  • Комоды и модули с фасадами, которые скроют всё лишнее.

3. Пёстрый и "весёлый" текстиль

Яркие цветы на шторах, мультяшные рисунки на скатертях, разноцветные подушки — всё это может сделать интерьер визуально "дешевле".

Как лучше:

  • Используйте однотонный текстиль, особенно в нейтральной гамме. Он выглядит дороже и делает комнату спокойнее.

  • Выбирайте ткань с текстурой — например, льняную, рогожку или бархат без узоров.

Интерьер — это всегда впечатление. Даже без больших вложений он может выглядеть достойно, если продумать детали.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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