Даже дорогой ремонт будет выглядеть дёшево из-за этих деталей

Экономить — это нормально. Но иногда стремление сберечь бюджет так заметно, что портит весь интерьер. Причём чаще всего неудачные решения касаются не крупных покупок, а мелочей, которые вроде бы незаметны. Но именно они создают общее впечатление.
Вот три признака, что при обустройстве квартиры сэкономили — и сделали это не в лучшую сторону.
Пластиковая или выцветшая тканевая занавеска сразу "удешевляет" даже дорогую плитку. Особенно если она с пёстрым рисунком, плохо держит форму или теряет цвет от воды.
Что выбрать вместо:
Текстильную модель с водоотталкивающей пропиткой — она смотрится стильно.
Полупрозрачную виниловую шторку — она не бросается в глаза и служит долго.
А если позволяет бюджет — матовые стеклянные перегородки.
Открытые полки — удобно, но если их слишком много, комната начинает выглядеть захламлённой и тесной. К тому же, пыль оседает везде — и приходится чаще убираться.
Что добавить:
Шкафы с глухими дверцами или витрины со стеклом.
Комоды и модули с фасадами, которые скроют всё лишнее.
Яркие цветы на шторах, мультяшные рисунки на скатертях, разноцветные подушки — всё это может сделать интерьер визуально "дешевле".
Как лучше:
Используйте однотонный текстиль, особенно в нейтральной гамме. Он выглядит дороже и делает комнату спокойнее.
Выбирайте ткань с текстурой — например, льняную, рогожку или бархат без узоров.
Интерьер — это всегда впечатление. Даже без больших вложений он может выглядеть достойно, если продумать детали.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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