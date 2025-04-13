Обычная дверь отнимает место — замените её этим решением

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хочется больше пространства без перепланировки? Иногда достаточно сменить двери. В современных интерьерах раздвижные конструкции становятся не просто трендом, а настоящим лайфхаком: они визуально расширяют помещение, освобождают полезные метры и одновременно украшают комнату.

Фото: Unsplash by Dan Gold, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жилая комната

Зачем менять распашные двери на раздвижные

Главный плюс — экономия пространства. Вместо того чтобы открываться в комнату и "съедать" квадратные метры, такие двери скользят вдоль стены или прячутся внутрь — особенно актуально для небольших квартир и узких коридоров.

Но на этом преимущества не заканчиваются. Раздвижные системы — это декоративный элемент, который можно адаптировать под любой стиль:

Зеркальные полотна визуально увеличивают площадь

Дерево — для тёплого скандинавского или классического интерьера

Стекло и металл — для минимализма и хай-тека

В чём нюансы

Если для вас важна звукоизоляция, стоит подумать. В отличие от плотных распашных створок, у раздвижных систем обычно есть зазоры, через которые проходит звук.

Монтаж тоже требует внимания: направляющие должны быть установлены идеально ровно, иначе створки начнут скрипеть или заклинивать.

Практично и недорого — если правильно выбрать

На рынке можно найти как бюджетные варианты с базовой фурнитурой, так и премиальные с доводчиками и бесшумными роликами. Последние не только служат дольше, но и добавляют уюта за счёт плавного хода.

Уход простой: регулярная очистка направляющих от пыли и смазка механизма. Никакой сложной технической заботы.

Почему это решение "работает" в любом доме

Подходит для зонирования больших помещений в частных домах

Идеально для небольших квартир с нехваткой площади

Визуально объединяет пространство, делая его более открытым и дружелюбным

Особенно нравится семьям с детьми — исчезает ощущение "закрытой комнаты"

Уточнения

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающих проём.



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