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Обычная дверь отнимает место — замените её этим решением

2:03
Недвижимость

Хочется больше пространства без перепланировки? Иногда достаточно сменить двери. В современных интерьерах раздвижные конструкции становятся не просто трендом, а настоящим лайфхаком: они визуально расширяют помещение, освобождают полезные метры и одновременно украшают комнату.

Жилая комната
Фото: Unsplash by Dan Gold, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жилая комната

Зачем менять распашные двери на раздвижные

Главный плюс — экономия пространства. Вместо того чтобы открываться в комнату и "съедать" квадратные метры, такие двери скользят вдоль стены или прячутся внутрь — особенно актуально для небольших квартир и узких коридоров.

Но на этом преимущества не заканчиваются. Раздвижные системы — это декоративный элемент, который можно адаптировать под любой стиль:

  • Зеркальные полотна визуально увеличивают площадь

  • Дерево — для тёплого скандинавского или классического интерьера

  • Стекло и металл — для минимализма и хай-тека

В чём нюансы

Если для вас важна звукоизоляция, стоит подумать. В отличие от плотных распашных створок, у раздвижных систем обычно есть зазоры, через которые проходит звук.

Монтаж тоже требует внимания: направляющие должны быть установлены идеально ровно, иначе створки начнут скрипеть или заклинивать.

Практично и недорого — если правильно выбрать

На рынке можно найти как бюджетные варианты с базовой фурнитурой, так и премиальные с доводчиками и бесшумными роликами. Последние не только служат дольше, но и добавляют уюта за счёт плавного хода.

Уход простой: регулярная очистка направляющих от пыли и смазка механизма. Никакой сложной технической заботы.

Почему это решение "работает" в любом доме

  • Подходит для зонирования больших помещений в частных домах

  • Идеально для небольших квартир с нехваткой площади

  • Визуально объединяет пространство, делая его более открытым и дружелюбным

  • Особенно нравится семьям с детьми — исчезает ощущение "закрытой комнаты"

Уточнения

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающих проём.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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