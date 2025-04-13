Обычная дверь отнимает место — замените её этим решением

Хочется больше пространства без перепланировки? Иногда достаточно сменить двери. В современных интерьерах раздвижные конструкции становятся не просто трендом, а настоящим лайфхаком: они визуально расширяют помещение, освобождают полезные метры и одновременно украшают комнату.
Главный плюс — экономия пространства. Вместо того чтобы открываться в комнату и "съедать" квадратные метры, такие двери скользят вдоль стены или прячутся внутрь — особенно актуально для небольших квартир и узких коридоров.
Но на этом преимущества не заканчиваются. Раздвижные системы — это декоративный элемент, который можно адаптировать под любой стиль:
Зеркальные полотна визуально увеличивают площадь
Дерево — для тёплого скандинавского или классического интерьера
Стекло и металл — для минимализма и хай-тека
Если для вас важна звукоизоляция, стоит подумать. В отличие от плотных распашных створок, у раздвижных систем обычно есть зазоры, через которые проходит звук.
Монтаж тоже требует внимания: направляющие должны быть установлены идеально ровно, иначе створки начнут скрипеть или заклинивать.
На рынке можно найти как бюджетные варианты с базовой фурнитурой, так и премиальные с доводчиками и бесшумными роликами. Последние не только служат дольше, но и добавляют уюта за счёт плавного хода.
Уход простой: регулярная очистка направляющих от пыли и смазка механизма. Никакой сложной технической заботы.
Подходит для зонирования больших помещений в частных домах
Идеально для небольших квартир с нехваткой площади
Визуально объединяет пространство, делая его более открытым и дружелюбным
Особенно нравится семьям с детьми — исчезает ощущение "закрытой комнаты"
Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающих проём.
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