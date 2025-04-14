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Проверенные методы: как вернуть белью белизну без химии

1:54
Недвижимость

Белые футболки сереют, рубашки теряют свежесть, а на подмышках и воротниках появляются жёлтые следы? Отбеливание — проверенный способ справиться с этим. Но важно знать, как это делать правильно, чтобы не испортить ткань.

Одежда
Фото: https://www.freepik.com
Одежда

Почему важно отбеливать

Отбеливание — не только про красоту. Белые вещи со временем накапливают бактерии, запахи, следы пота и бытовых загрязнений. Иногда — краску или химию, с которыми вы работали. Всё это глубоко въедается в ткань. И только отбеливание помогает вернуть чистоту и уничтожить микробы.

Чем можно отбеливать

Среди популярных вариантов — химические и биологические средства, добавки к стирке, ультразвук. Каждый вариант работает по-своему:

  • Химические (с хлором или кислородом) — эффективны, но могут повредить ткань.
  • Биологические — мягче, работают за счёт ферментов.
  • Добавки к порошку — удобны в применении.
  • Ультразвук — щадящий, но слабее по силе.

Домашние средства

Вот что используют дома:

  • Перекись водорода — ½ стакана на ½ стакана воды, замочить одежду на 30 минут.
  • Нашатырь — 2-3 ст.л. на литр горячей воды, выдержать 6-8 часов.
  • Борная кислота — 1 ч.л. на литр, помогает от запаха и пятен.
  • Марганцовка — только в микродозах, иначе окрасит ткань.
  • Сода и мыло — щелочной эффект и деликатность.

Главное — соблюдайте меры предосторожности:

  • Не отбеливайте цветное.
  • Не смешивайте средства (особенно хлор и аммиак).
  • Не используйте горячую воду.
  • Надевайте перчатки и маску.
  • Сначала удалите загрязнения, потом отбеливайте.

Уточнения

Отбе́ливание беле́ние - обработка того или иного материала, устраняющая (нежелательную) окраску для придания ему белого цвета.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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