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Вот как превратить обычную комнату в пространство мечты для ребёнка

2:06
Недвижимость

Детская — это не просто место для игр и сна. Это целый мир, который должен расти вместе с ребёнком. Но как создать пространство, которое будет одновременно безопасным, функциональным и уютным?

Детская комната
Фото: https://www.freepik.com
Детская комната

Начните с главного — с мебели

Идеальная детская мебель — это не только стиль, но и безопасность. Замените угловатые комоды на скруглённые модели, избегайте высоких неустойчивых шкафов. И обязательно выбирайте многофункциональные решения: кровати с выдвижными ящиками, столы с полками и стеллажи с корзинами.

Место для хранения — не просто полки

Хаос из игрушек и книжек — типичная картина. Но если у каждой вещи будет своё место, порядок станет нормой. Прозрачные контейнеры, подвесные системы, коробки с подписями — всё это помогает ребёнку легко ориентироваться и наводить порядок самостоятельно.

Рабочая зона: удобно и с умом

Даже в маленькой комнате можно выделить уголок для творчества и учёбы. Подберите стол и стул по росту, установите хорошую лампу. А вот встроенные органайзеры и доски для заметок помогут организовать пространство и не терять важное.

Игровое пространство без лишнего

Место для игр должно быть безопасным, свободным и вдохновляющим. Многофункциональные игрушки, мягкие коврики, мобильные конструкторы — отличный выбор. Главное, чтобы ребёнку было удобно играть и двигаться.

Тихий уголок для сна

Создайте уют с помощью мягкого освещения, качественного постельного белья и штор, которые защищают от утреннего света. Здесь не должно быть ничего лишнего — только комфорт и спокойствие.

Детская — это отражение потребностей ребёнка. Комната, где хочется играть, учиться и отдыхать. Комната, которая меняется вместе с ним. Не бойтесь пробовать новое, переставлять, обновлять. Главное — чтобы вашему ребёнку было хорошо.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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