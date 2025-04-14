Этот способ разоблачит подделку: проверьте кожу прямо в магазине

Всё больше недобросовестных продавцов выдают искусственные материалы за натуральные, а неопытному покупателю легко попасться. Рассказываем, как отличить настоящий материал от подделки без специальных приборов — только с помощью своих чувств.

Фото: commons.wikimedia.org by Maarazul, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Различные виды кожи

Вглядитесь в поверхность

Натуральная кожа уникальна, как отпечаток пальца — у неё нет повторяющегося узора. Мелкие царапины, естественные складки и хаотичные линии — это её "подпись". А вот искусственная кожа выглядит слишком идеально: ровная, однотонная, словно отполированная машиной.

Посмотрите на изнанку

Натуральная кожа с обратной стороны напоминает замшу — она мягкая, чуть ворсистая и неравномерная. У искусственной — текстильная основа или сетка, которую можно легко распознать.

Понюхайте

У настоящей кожи — тёплый, органический запах. Никакой химии или пластика. Если вы не уверены, как должен пахнуть этот материал, зайдите в магазин кожаных изделий — потренируйте нюх.

Подержите в руках

Настоящая кожа "живая": она быстро принимает тепло ладони и становится приятной на ощупь. Искусственная останется прохладной. Сомните кусочек — на натуральной коже появятся мягкие заломы, а искусственная лишь согнётся, но останется гладкой.

Почувствуйте вес

Настоящая кожа тяжелее. Конечно, разные виды кожи могут отличаться по плотности, но в среднем искусственные материалы ощутимо легче.

Посмотрите на срез

Натуральная кожа в срезе выглядит волокнистой, вы увидите переплетающиеся слои. У искусственной — чёткий, однородный край.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.