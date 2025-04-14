Ваше постельное бельё быстро изнашивается? Проверьте себя, не допускаете ли эти ошибки

2:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы уверены, что ухаживаете за постельным бельём правильно? Порой одна незаметная ошибка может испортить даже самый качественный комплект — он теряет цвет, деформируется или покрывается заломами. Чтобы этого не произошло, разберём пошагово, как ухаживать за бельём, чтобы оно радовало не один год.

Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кошка лежит с человеком

Стирка: бережно — значит правильно

Перед тем как закинуть бельё в машину, обязательно выверните его наизнанку. Особенно это важно для тёмных и принтованных комплектов — так рисунок не сотрётся, а ткань не покроется заломами. Молнии? Застёгиваем! Они могут оставить затяжки, если останутся открытыми.

Режим выбираем щадящий: температура не выше 40 °C, отжим — не больше 800 оборотов (лучше 400). Более влажный комплект проще разгладить, и ткань меньше страдает от механического воздействия.

Сушка: не допускайте фатальных ошибок

Сушите бельё в расправленном виде, горизонтально — это помогает избежать заломов. Избегайте прямых солнечных лучей: ткань может выгореть. Если используете сушильную машину, выбирайте ЭКО-режим и не забывайте вывернуть изделия наизнанку — так они меньше усаживаются.

Без пара, но с заботой

Гладить бельё лучше слегка влажным, при температуре до 150 °C. Не используйте пар — он может испортить структуру ткани. Комплекты с вышивкой и декоративными элементами утюжьте только с изнаночной стороны. После — дайте белью немного "отдохнуть", прежде чем отправить его в шкаф.

Хранение: где и как — имеет значение

Постельное бельё нельзя хранить в сыром помещении и рядом с одеждой — это негигиенично. Полиэтилен — тоже плохая идея: появляется затхлый запах. Идеально — мешочки из натуральной ткани. Мы отправляем все комплекты именно так: каждый набор получает свой мешочек, чтобы ничего не терялось.

Меняйте способ складывания после каждой стирки — постоянные заломы изнашивают ткань быстрее.

Уточнения

Постельное бельё - изделия из ткани, используемые для обустройства постели. Понятие "постельное бельё" подразумевает единый комплект тканых изделий — обычно это пододеяльник, простыня, наволочка.



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