Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сила шалфея: как одно растение помогает контролировать сахар и улучшает память
Поездка в купе на юг: как в СССР в отпуск путешествовали семьями  
Кулич или пасха: в чём разница и что должно быть на столе
Мотоколонна — не гонка: что должен знать каждый байкер
Один вид риса содержит опасный химикат: его признали более вредным, чем другие виды
Не ждала, а он пришёл: Вера Брежнева обрела счастье с новым мужчиной — секрет раскрыт блогером
Забудьте про весы: диетолог назвала единственный путь к стройности — дело не в калориях
Миллионы туристов не могут ошибаться: этот город стал №1 у туристов в 2024 — и вот почему
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты

Зачем все бросают лед в унитаз: гениальная хитрость, которую вы захотите повторить

2:34
Недвижимость

Если вы когда-нибудь видели видео, где люди бросают кубики льда в унитаз во время уборки, вы, вероятно, подумали: «Что за странный способ?» Но за этой необычностью скрывается гениальная идея, которая может изменить ваше представление о чистке туалета. Давайте разберёмся, почему этот трюк работает и как его можно использовать.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Совет 1: Используйте кубики льда для более тщательной чистки унитаза

Когда вы бросаете кубики льда в унитаз, чистящее средство не просто стекает по стенкам, а остаётся наверху. Это позволяет вам более эффективно очищать поверхность и поддерживать чистоту дольше.

Как это работает:

  • Кубики льда создают барьер: Они удерживают чистящее средство на поверхности унитаза, предотвращая его быстрое стекание в слив.
  • Медленный процесс: Благодаря льду, чистящее средство действует медленнее, но более тщательно. Это позволяет лучше справиться с загрязнениями и налётом.
  • Продление эффекта: Средство дольше остаётся на поверхности, что значительно продлевает его действие.

Совет 2: Экономьте чистящие средства

Лед не только улучшает качество чистки, но и помогает экономить чистящие средства. Поскольку они дольше остаются на поверхности, вам нужно меньше продукта для достижения того же результата.

Преимущества:

  • Экономия бюджета: Вы используете меньше средства, что позволяет сэкономить деньги.
  • Снижение расхода: Меньше средства — меньше отходов, что благоприятно сказывается на экологии.

Совет 3: Используйте этот трюк с любыми чистящими средствами

Этот метод работает с большинством стандартных чистящих средств для унитазов. Неважно, какое средство вы используете — соду, уксус, специальные гели или порошки — лёд поможет вам добиться более качественной и продолжительной чистки.

Важно:

Убедитесь, что лёд не содержит добавок, которые могут повредить унитаз или вступить в химическую реакцию с чистящим средством.

Кубики льда — это простое, но эффективное решение для более тщательной и продолжительной чистки унитаза. Этот трюк не только улучшает качество уборки, но и помогает сэкономить деньги и уменьшить расход чистящих средств. Попробуйте его и убедитесь сами, как легко можно сделать ваш унитаз чище и сияющим, уверяет paradehomeandgarden.com.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

Лёд  — вода в твёрдом агрегатном состоянии.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Авто
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60 Аудио 
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Авто
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика Аудио 
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста
Авто
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Сводка с фронта: ВСУ ударили по мирным жителям в отместку за Сумы, заградотряды ВСУ расстреливают элиту Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Последние материалы
Миллионы туристов не могут ошибаться: этот город стал №1 у туристов в 2024 — и вот почему
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Небрежный шик или жирная ошибка? Правда о том, что происходит с волосами без мытья
Как увеличить размер картофеля на треть: простой способ, который работает
Выбираем между сливочным и оливковым: что лучше для мозга и сердца
Картошка на вес золота: вот почему этот продукт подорожал вдвое
Акция, которую нельзя пропустить: Монетная неделя приносит миллионы
Советские тепловозы и электровозы: грозные гиганты на рельсах  
Всего 5 команд — и ваша собака станет очень послушной
Шоколадный чай — альтернатива какао для гурманов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.