Натуральная свеча — но не пахнет? Как зажечь свечу, чтобы она раскрыла аромат — секрет, который стоит знать

Даже самая дорогая свеча может разочаровать, если использовать её неправильно. Но и бюджетная — приятно удивит, если знать несколько секретов. Что мешает аромату раскрыться полностью? Как продлить срок службы свечи и получить максимум уюта? Ответы — ниже.
Фото: https://commons.wikimedia.org by AnnaMayak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Свеча ароматическая
Как выбрать действительно натуральную свечу
Состав — только 100% воск.
Идеальный выбор — свечи из кокосового или соевого воска.
Первый считается самым экологичным, поскольку его производство не вредит природе. Соевый — более доступный, но для его производства часто вырубаются леса.
Многие производители экономят, смешивая натуральный воск с парафином. Это снижает качество и делает свечу токсичной.
Аромат должен исходить не от эфирного масла
Эфирные масла имеют низкую температуру испарения — при горении они быстро исчезают. Настоящий аромат раскрывается благодаря специальным аромамаслам — предпочтительно премиального качества. Именно такие стоит искать в составе.
Фитиль: хлопковый или деревянный
Хлопковый горит мягко и бесшумно. Деревянный — создаёт атмосферу уюта, потрескивая, как дрова в камине. Выбор зависит от предпочтений.
Как использовать свечу, чтобы она служила дольше
Перед первым зажиганием. Оставьте свечу в помещении на несколько часов при температуре 23-25°С. Это поможет воску адаптироваться к условиям. Избегайте сквозняков — это усиливает аромат.
При повторных зажиганиях. Обрезайте фитиль до 5 мм. Так пламя будет ровным, без копоти и перегрева.
Оптимальное время горения. До 3 часов. После этого аромамасла теряют свои свойства, а воск продолжает плавиться впустую.
Как правильно тушить свечу
Не задувайте пламя — это вызывает дым и неприятный запах. Лучше использовать крышку или специальный гаситель. Это сохранит аромат и не испортит атмосферу.
Если свеча не пахнет — что не так
Возможно, в комнате сквозняк — он мешает аромату раскрыться.
Обоняние адаптировалось — через 10-15 минут аромат перестаёт ощущаться.
Свеча горела слишком долго — масла перестают работать при высокой температуре.
Решение: потушить свечу, подождать, пока застынет, подрезать фитиль и зажечь снова.
Копоть, неприятный запах и треск — разбор нюансов
Коптит? Подрежьте фитиль и используйте гаситель.
Деревянный фитиль не трещит? Возможно, он впитал влагу — достаточно просушить свечу или заменить фитиль.
Хотите больше аромата и ярче пламя? Можно вставить второй фитиль — но свеча будет гореть быстрее.
Что означают "мокрые" пятна на поверхности
Это свидетельство натурального состава. Такие следы не влияют на аромат и появляются из-за перепада температур или сквозняка. Чтобы выровнять поверхность, можно немного подогреть свечу на батарее или при помощи фена на низкой температуре.
Вывод
Ищите свечи из кокосового воска с качественными аромамаслами.
Используйте крышку или гаситель вместо задувания.
Перед каждым использованием подрезайте фитиль.
Не оставляйте свечу гореть более 3 часов.
Уют и аромат — в ваших руках, достаточно следовать простым рекомендациям.
Уточнения
Ароматерапи́я - разновидность альтернативной медицины, в которой используются полезные свойства растительных эфирных масел, она используется в салонах красоты и массажных кабинетах.