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Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной

2:26
Недвижимость

Бетонная дорожка — практичное решение для участка. Она не требует особого ухода, выдерживает нагрузки и выглядит аккуратно. Но почему-то уже через пару сезонов на ней появляются трещины, крошка, а то и дыры. Что идёт не так?

Бетонная дорога на участке
Фото: https://commons.wikimedia.org by https://catalanoconcrete.com/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бетонная дорога на участке

Главные ошибки при заливке

Проблемы начинаются ещё на этапе замеса. Избыток воды делает бетон пористым — он теряет прочность и со временем рассыпается. А если цемента мало, дорожка крошится буквально на глазах.

Неправильное уплотнение — ещё один враг. Плохо утрамбованная смесь содержит пустоты, которые потом превращаются в трещины. Плюс: не забывайте про погоду. При жаре бетон схватывается слишком быстро, а при холоде — может замёрзнуть до того, как наберёт прочность.

Неидеальная опалубка и швы

Форма для заливки (опалубка) должна быть прочной и ровной. Если она гнётся под весом смеси, дорожка получится волнистой. Это не только портит вид, но и ускоряет износ.

Особое внимание — деформационным швам. Эти разрезы делаются через каждые 1,5-2 метра, чтобы бетон мог "двигаться" при перепадах температур. Без них дорожка треснет — неизбежно.

Материалы решают всё

Цемент низкого качества, глинистый песок, неудачно подобранный щебень — всё это приводит к быстрой порче покрытия. Например, крупный гравий может распределиться неравномерно, а слишком мелкий — затруднит трамбовку.

Пластификаторы стоит использовать аккуратно: их избыток расслоит смесь, а нехватка — сделает её вязкой и неудобной в работе.

Влияние погоды и уход

Даже идеальная дорожка может разрушиться, если за ней не ухаживать. Зимой вода проникает в микротрещины, замерзает и расширяется, разрушая бетон изнутри. А летом жара вызывает усадку.

Чтобы избежать этого:

  • Делайте смесь по точным пропорциям.
  • Не жалейте цемента и качественного песка.
  • Обязательно армируйте бетон, если по дорожке будут ездить авто.
  • Сразу после заливки укрывайте поверхность плёнкой — это поможет ей правильно "схватиться".
  • Не забывайте про швы — лучше больше, чем меньше.

Уточнения

Опа́лубка (от па́луба) - это вспомогательная конструкция из дерева, металла либо других материалов, служащая для придания монолитным конструкциям из бетона, железобетона, грунтовой смеси, других строительных растворов определённых параметров — таких как форма, геометрические размеры, положение в пространстве, структура поверхности и др.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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