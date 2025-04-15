Никакой приватности: шокирующая мода на незанавешенные окна захватывает Европу — соседи в недоумении

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Венгрии, как и в других европейских странах, все больше людей оставляют окна своих домов незанавешенными, демонстрируя внутреннее убранство прохожим. Это явление стало особенно популярным в богатых районах, где жители могут позволить себе просторные квартиры и не беспокоятся о приватности.

Фото: commons.wikimedia. org by SeymourGoldwin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вид из окна

Отсутствие штор позволяет солнечному свету беспрепятственно проникать в помещение, что особенно ценится в летний период. Кроме того, это может служить символом статуса и независимости. Однако для некоторых людей, особенно пожилых или с семьями, это неприемлемо.

В США открытые окна также стали нормой в некоторых районах, особенно на Манхэттене, где богатые жители могут позволить себе контролировать видимость из окон. Это вызывает недовольство среди соседей, особенно темнокожих, которые чувствуют, что их личное пространство нарушается.

В Нидерландах традиция оставлять окна незанавешенными имеет исторические корни и связана с религиозными убеждениями о том, что скрывать нечего. Однако с течением времени этот обычай утратил свою популярность, особенно среди молодежи и новых жильцов, стремящихся к большей приватности, пишет hvg.hu.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём.



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