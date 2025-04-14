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Чайник засияет как новый: 2 копеечных средства с кухни растворят накипь без следа

1:59
Недвижимость

Накипь в чайнике — распространенная проблема, связанная с жесткой водой, богатой минеральными солями. При кипячении эти соли оседают на стенках чайника, образуя белый налет, который не только портит внешний вид, но и может негативно влиять на здоровье, вызывая кариес и остеохондроз. Поэтому важно регулярно очищать чайник от накипи.

Чистка чайника
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка чайника

Удаление накипи механически требует усилий, но существуют более простые методы с использованием доступных средств.

1. Уксус эффективно удаляет накипь благодаря кислотным свойствам. Однако его не рекомендуется использовать для электрических чайников из-за агрессивного воздействия. Этот метод подходит для чайников из пластика, стекла и металла (неэлектрических моделей).

  • Для очистки залейте в чайник 100 мл уксуса, поставьте на медленный огонь, дождитесь закипания и отслаивания накипи, затем подержите еще несколько минут, слейте уксус и тщательно промойте чайник чистой водой. Учтите, что процесс сопровождается резким запахом, который быстро выветривается. Перед использованием дважды вскипятите чайник с чистой водой и слейте ее.

2. Лимонная кислота - более щадящий вариант, подходящий для электрических чайников.

  • Для очистки засыпьте лимонную кислоту в чайник, залейте водой, доведите до кипения и наблюдайте за отслаиванием накипи. Слейте воду и при необходимости повторите. После обработки тщательно промойте чайник проточной водой.

Регулярная очистка чайника от накипи — важный аспект ухода за бытовой техникой и заботы о здоровье. Представленные методы просты, экономичны и эффективны, позволяя поддерживать чайник в хорошем состоянии без использования дорогостоящих средств.

Уточнения

Ча́йник — полое изделие (сосуд) различной формы с крышкой, ручкой и носиком (также существуют чайники без носика), предназначенное для кипячения воды и заваривания чая.

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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