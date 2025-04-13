Самая ликвидная квартира: ищите именно эти параметры

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда сбережения обесцениваются, а ставки по вкладам оставляют желать лучшего, всё больше людей смотрят в сторону инвестиций в недвижимость. Особенно в новостройки эконом-класса — именно этот сегмент пользуется максимальным спросом на рынке жилья. Но как выбрать ликвидную квартиру, которую можно выгодно продать или сдать? Разберёмся по порядку.

Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новостройка

Что такое ликвидность жилья и почему это важно

Ликвидная квартира — это та, которую легко и быстро можно продать или сдать. Это особенно актуально, если вы рассматриваете покупку жилья как способ сохранить и приумножить капитал.

Независимо от целей — жить самому или сдавать в аренду — важно выбирать такие квартиры, которые будут востребованы всегда.

Надёжный застройщик: на что смотреть

На этапе котлована можно купить квартиру с максимальной выгодой — скидки доходят до 50%. Но и риски здесь выше. Чтобы их минимизировать:

Проверьте, сколько лет застройщик на рынке и сколько объектов он уже сдал.

Обратите внимание, есть ли у компании собственная техника и производственные мощности.

Прочитайте отзывы на форумах дольщиков.

Проверьте, работает ли застройщик с крупными банками — это косвенно подтверждает его надёжность.

Удобство — ключ к ликвидности

Квартира в жилом комплексе рядом с крупной магистралью — находка. Быстрый путь до работы и обратно ценят и собственники, и арендаторы.

Также стоит учитывать развитую инфраструктуру поблизости:

Школы и садики.

Аптеки и магазины.

Поликлиники и отделения банков.

Важно: если инфраструктуру строит сам застройщик — она может быть не сразу готова и не всегда удовлетворяет спрос.

Как выбрать "ту самую" квартиру

Популярнее всего — студии или небольшие однушки с отделкой. Такие объекты:

Легко сдавать в аренду.

Просто продать при необходимости.

Не требуют дополнительных вложений в ремонт.

Жильё без отделки может стоить дешевле, но времени и денег на приведение его в порядок уйдёт больше.

Дизайн и архитектура тоже решают

Даже если цена "вкусная", не стоит игнорировать внешний вид дома. Эстетика важна: современные ЖК выигрывают на фоне серых панелек. Архитектурная привлекательность повышает ценность недвижимости на рынке.

Уточнения

Ликви́дность (от лат. liquidus "жидкий, перетекающий") — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный - обращаемый в деньги. Бывают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные ценности (активы).



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