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Самая ликвидная квартира: ищите именно эти параметры

2:30
Недвижимость

Когда сбережения обесцениваются, а ставки по вкладам оставляют желать лучшего, всё больше людей смотрят в сторону инвестиций в недвижимость. Особенно в новостройки эконом-класса — именно этот сегмент пользуется максимальным спросом на рынке жилья. Но как выбрать ликвидную квартиру, которую можно выгодно продать или сдать? Разберёмся по порядку.

Новостройка
Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новостройка

Что такое ликвидность жилья и почему это важно

Ликвидная квартира — это та, которую легко и быстро можно продать или сдать. Это особенно актуально, если вы рассматриваете покупку жилья как способ сохранить и приумножить капитал.

Независимо от целей — жить самому или сдавать в аренду — важно выбирать такие квартиры, которые будут востребованы всегда.

Надёжный застройщик: на что смотреть

На этапе котлована можно купить квартиру с максимальной выгодой — скидки доходят до 50%. Но и риски здесь выше. Чтобы их минимизировать:

  • Проверьте, сколько лет застройщик на рынке и сколько объектов он уже сдал.
  • Обратите внимание, есть ли у компании собственная техника и производственные мощности.
  • Прочитайте отзывы на форумах дольщиков.
  • Проверьте, работает ли застройщик с крупными банками — это косвенно подтверждает его надёжность.

Удобство — ключ к ликвидности

Квартира в жилом комплексе рядом с крупной магистралью — находка. Быстрый путь до работы и обратно ценят и собственники, и арендаторы.

Также стоит учитывать развитую инфраструктуру поблизости:

  • Школы и садики.
  • Аптеки и магазины.
  • Поликлиники и отделения банков.

Важно: если инфраструктуру строит сам застройщик — она может быть не сразу готова и не всегда удовлетворяет спрос.

Как выбрать "ту самую" квартиру

Популярнее всего — студии или небольшие однушки с отделкой. Такие объекты:

  • Легко сдавать в аренду.
  • Просто продать при необходимости.
  • Не требуют дополнительных вложений в ремонт.

Жильё без отделки может стоить дешевле, но времени и денег на приведение его в порядок уйдёт больше.

Дизайн и архитектура тоже решают

Даже если цена "вкусная", не стоит игнорировать внешний вид дома. Эстетика важна: современные ЖК выигрывают на фоне серых панелек. Архитектурная привлекательность повышает ценность недвижимости на рынке.

Уточнения

Ликви́дность (от лат. liquidus "жидкий, перетекающий") — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный - обращаемый в деньги. Бывают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные ценности (активы).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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