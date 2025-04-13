Новостройка куплена, а что дальше? Неочевидный шаг, без которого могут возникнуть проблемы

Вы стали счастливым обладателем квартиры в новостройке — и вот она, долгожданная свобода. Но не спешите праздновать: чтобы избежать неприятностей, важно оформить регистрацию по новому месту жительства. Почему это так важно, и какие нюансы стоит знать — разбираемся.
Хотя слово "прописка" по-прежнему на слуху, юридически его давно заменили на регистрацию. Сейчас она нужна для учета граждан по месту жительства или временного пребывания.
Регистрация даёт право официально проживать в квартире, а у собственника — возможность зарегистрировать других. Без неё - множество ограничений: от проблем с постановкой авто на учет до невозможности оформить кредит.
После смены места жительства гражданину даётся 7 дней на регистрацию. Без нее можно проживать не более 90 дней. Если жильё в другом городе — нужна хотя бы временная регистрация.
Регистрация возможна только после получения права собственности. До этого момента, даже если дом уже сдан, прописаться нельзя. А если дом еще не принят комиссией — и подавно.
Получить регистрацию можно и без него. Сегодня необязательно сначала выписываться. Достаточно сразу подать два заявления — на выписку и регистрацию. Это удобно и сокращает визиты в органы.
ВАЖНО! Листок убытия не обязателен, но если есть возможность — лучше его предоставить.
Собственник может зарегистрировать не только себя, но и других — даже не родственников. Нужны:
Пропи́ска (юридически: регистрация по месту постоянного проживания) — отметка (оттиск штампа с записью) о месте проживания в паспорте человека и записи в учётных документах государственных органов.
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