Новостройка куплена, а что дальше? Неочевидный шаг, без которого могут возникнуть проблемы

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы стали счастливым обладателем квартиры в новостройке — и вот она, долгожданная свобода. Но не спешите праздновать: чтобы избежать неприятностей, важно оформить регистрацию по новому месту жительства. Почему это так важно, и какие нюансы стоит знать — разбираемся.

Фото: my.mail.ru by Салман Д, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чечня Грозный-сити

"Прописка" и регистрация — не одно и то же

Хотя слово "прописка" по-прежнему на слуху, юридически его давно заменили на регистрацию. Сейчас она нужна для учета граждан по месту жительства или временного пребывания.

Регистрация даёт право официально проживать в квартире, а у собственника — возможность зарегистрировать других. Без неё - множество ограничений: от проблем с постановкой авто на учет до невозможности оформить кредит.

Временные рамки и обязательства

После смены места жительства гражданину даётся 7 дней на регистрацию. Без нее можно проживать не более 90 дней. Если жильё в другом городе — нужна хотя бы временная регистрация.

Когда регистрироваться в новостройке

Регистрация возможна только после получения права собственности. До этого момента, даже если дом уже сдан, прописаться нельзя. А если дом еще не принят комиссией — и подавно.

Что делать, если нет "листка убытия"

Получить регистрацию можно и без него. Сегодня необязательно сначала выписываться. Достаточно сразу подать два заявления — на выписку и регистрацию. Это удобно и сокращает визиты в органы.

ВАЖНО! Листок убытия не обязателен, но если есть возможность — лучше его предоставить.

Регистрация семьи и других лиц

Собственник может зарегистрировать не только себя, но и других — даже не родственников. Нужны:

Заявление.

Паспорт зарегистрируемого.

Согласие всех, кто уже прописан.

Согласие собственника (можно заверить у нотариуса, если он не может присутствовать лично).

Уточнения

Пропи́ска (юридически: регистрация по месту постоянного проживания) — отметка (оттиск штампа с записью) о месте проживания в паспорте человека и записи в учётных документах государственных органов.



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