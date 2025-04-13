Забудьте про балкон: в новых квартирах делают иначе — и вот зачем

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Звучит неожиданно, но всё больше покупателей отдают предпочтение квартирам… без балкона. Это не ошибка застройщика — это архитектурный тренд. Европейский, модный, и, как оказывается, вполне практичный.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Девушка читает на балконе

Почему отказываются от балконов

Вместо привычных балконов современные застройщики предлагают кладовые и гардеробные. Таким образом освобождаются жилые метры и открываются новые возможности в дизайне. Пространства становится больше, а окна — источники света — ничто не перекрывает.

Проекты таких домов уже реализуют крупные компании. Их концепция — максимум полезного пространства, минимум бесполезных отсеков.

А если балкон всё же нужен

Для многих балкон по-прежнему важен. Там можно устроить мини-оранжерею, поставить сушилку или хранить всё, что "жалко выбросить". Некоторые родители используют балкон как площадку для прогулок младенца в ненастье. В этом смысле отказ от балкона может восприниматься как потеря комфорта.

Но стоит признать: большинство лоджий и балконов давно уже превратились в кладовки. Вместо функционального пространства — склад шин, лыж и старых коробок. Именно поэтому архитекторы всё чаще делают ставку на эргономику: раз балкон не используется по назначению, зачем он вообще нужен?

Новые плюсы — вместо старых привычек

Квартира без балкона:

Выглядит просторнее и светлее.

Не требует перепланировки для увеличения жилой площади.

Имеет дополнительную кладовку.

Исключает сквозняки благодаря улучшенной теплоизоляции.

Открывает больше возможностей для интерьера.

Те, кто выбирает минимализм и порядок, давно оценили это решение.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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