Новостройка с подвохом: как оплатить квартиру и не пожалеть

Покупка квартиры в новостройке — шаг в новую жизнь. Но за красивыми рендерами и обещаниями застройщика может скрываться опасность. Одна и та же квартира может быть продана сразу нескольким покупателям. Как такое возможно? Просто: застройщик заключает с каждым договор долевого участия (ДДУ), получает деньги — и исчезает.
Чтобы не попасть в такую ловушку, сначала зарегистрируйте ДДУ в Росреестре. Только после этого — платите. Регистрация занимает до 5 рабочих дней. Госпошлина — 350 рублей, оплатить её можно на портале госуслуг.
При подаче документов Росреестр проверит, что по вашей квартире не было других сделок. После регистрации данные попадут в ЕГРП, и вы официально станете участником строительства.
Два варианта:
Не стоит расплачиваться наличными — даже с распиской. Это риск. А если застройщик требует оплату до регистрации — это тревожный сигнал. Закон 214-ФЗ стоит на вашей стороне: сначала регистрация, потом деньги.
Банк даст деньги только после регистрации ДДУ. А полноправным владельцем квартиры вы станете лишь после ввода дома в эксплуатацию и получения ключей.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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