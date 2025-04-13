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Новостройка с подвохом: как оплатить квартиру и не пожалеть

1:46
Недвижимость

Покупка квартиры в новостройке — шаг в новую жизнь. Но за красивыми рендерами и обещаниями застройщика может скрываться опасность. Одна и та же квартира может быть продана сразу нескольким покупателям. Как такое возможно? Просто: застройщик заключает с каждым договор долевого участия (ДДУ), получает деньги — и исчезает.

Стройка в Тюмени
Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройка в Тюмени

Чтобы не попасть в такую ловушку, сначала зарегистрируйте ДДУ в Росреестре. Только после этого — платите. Регистрация занимает до 5 рабочих дней. Госпошлина — 350 рублей, оплатить её можно на портале госуслуг.

При подаче документов Росреестр проверит, что по вашей квартире не было других сделок. После регистрации данные попадут в ЕГРП, и вы официально станете участником строительства.

Как платить безопасно

Два варианта:

  • Перевод на счёт застройщика. Аккредитив — безопасный способ, когда банк передаёт деньги застройщику только после регистрации договора.

Не стоит расплачиваться наличными — даже с распиской. Это риск. А если застройщик требует оплату до регистрации — это тревожный сигнал. Закон 214-ФЗ стоит на вашей стороне: сначала регистрация, потом деньги.

  • Бывает и другой вариант — договор переуступки. Его заключают не с застройщиком, а с инвестором, который хочет вернуть вложенные средства. Отличие — платить по такому договору нужно до его регистрации.

Покупаете в ипотеку

Банк даст деньги только после регистрации ДДУ. А полноправным владельцем квартиры вы станете лишь после ввода дома в эксплуатацию и получения ключей.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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