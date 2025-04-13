Покупка квартиры на этапе стройки: секреты, которые сэкономят сотни тысяч

Вы когда-нибудь задумывались, почему покупка недвижимости на стадии строительства — один из самых популярных способов пассивного дохода? Всё просто: минимальные усилия — и потенциально высокий доход. Но только если всё сделать правильно.
Инвестируя в строящуюся квартиру, вы почти наверняка зарабатываете на росте её стоимости после сдачи объекта. И никаких особых знаний не требуется: рынок открыт каждому. Это делает такие инвестиции доступными и привлекательными.
Но есть и другая сторона медали: где большие деньги — там и большие риски. Ошибки могут дорого обойтись. Чтобы избежать потерь, важно понимать, как выбрать надёжный объект и застройщика.
При выборе квартиры оцените:
Покупайте жильё у застройщика с безупречной репутацией — пусть и немного дороже. Зато вы точно получите готовый объект в срок.
Перед покупкой обязательно убедитесь, что стройка реально идёт — не поленитесь съездить на площадку. Это даст уверенность, которую не заменить никакими красивыми буклетами.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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