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Покупка квартиры на этапе стройки: секреты, которые сэкономят сотни тысяч

2:24
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, почему покупка недвижимости на стадии строительства — один из самых популярных способов пассивного дохода? Всё просто: минимальные усилия — и потенциально высокий доход. Но только если всё сделать правильно.

Парень работает
Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla alejandroescamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парень работает

Почему это работает

Инвестируя в строящуюся квартиру, вы почти наверняка зарабатываете на росте её стоимости после сдачи объекта. И никаких особых знаний не требуется: рынок открыт каждому. Это делает такие инвестиции доступными и привлекательными.

Но есть и другая сторона медали: где большие деньги — там и большие риски. Ошибки могут дорого обойтись. Чтобы избежать потерь, важно понимать, как выбрать надёжный объект и застройщика.

Ключевые правила

  • Стадия строительства: оптимально, если готово более 50% объекта. Это существенно снижает риск банкротства застройщика.
  • История компании: изучите прошлые проекты, кризисные периоды и то, как компания с ними справлялась.
  • Текущая загрузка: 3-4 проекта одновременно — норма для опытного застройщика. Если у новичка такой же масштаб — повод задуматься.
  • Личная проверка: посетите стройку, посмотрите на активность. Дом из кирпича или монолита должен расти на 2-3 этажа в месяц, панельный — ещё быстрее.

Что стоит покупать

  • Лучший выбор — студии и однокомнатные квартиры. Они востребованы всегда, независимо от экономической ситуации.
  • Коммерческая недвижимость — дело более тонкое: нужно анализировать трафик, конкуренцию, площадь и многое другое.

Внимание к деталям

При выборе квартиры оцените:

  • Среднюю цену за квадратный метр.
  • Уровень отделки, наличие парковки и детской площадки.
  • Транспортную доступность.
  • Перспективы района: будут ли школы, ТЦ, дороги.

Надёжность превыше всего

Покупайте жильё у застройщика с безупречной репутацией — пусть и немного дороже. Зато вы точно получите готовый объект в срок.

Перед покупкой обязательно убедитесь, что стройка реально идёт — не поленитесь съездить на площадку. Это даст уверенность, которую не заменить никакими красивыми буклетами.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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