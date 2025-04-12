Вещь, которую вы стираете, а не выбрасываете — и экономите тысячи

Казалось бы, что может быть проще бумажного полотенца? Взял, вытер — и выбросил. Но с каждым таким жестом мы приближаем планету к ещё большему загрязнению. В 2025 году всё больше людей отказываются от одноразовой бумаги в пользу многоразовых тканевых салфеток — и не просто из моды.
Салфетки из ткани не только удобны в использовании, но и становятся логичным выбором для тех, кто хочет совместить заботу о доме и об экологии. У них есть несколько серьёзных преимуществ, которые легко перевешивают привычку к бумаге:
Да, тканевые салфетки требуют стирки. Но если сравнить затраты — как финансовые, так и экологические — они в разы выгоднее бумажных. А ещё они не рвутся, не расползаются и не заканчиваются в самый неподходящий момент.
Тканевое полотенце — это не просто аксессуар для кухни, а маленький выбор, который делает большую разницу.
Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
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