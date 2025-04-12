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Вещь, которую вы стираете, а не выбрасываете — и экономите тысячи

1:52
Недвижимость

Казалось бы, что может быть проще бумажного полотенца? Взял, вытер — и выбросил. Но с каждым таким жестом мы приближаем планету к ещё большему загрязнению. В 2025 году всё больше людей отказываются от одноразовой бумаги в пользу многоразовых тканевых салфеток — и не просто из моды.

Кухня
Фото: freepik.com by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухня

Почему тканевые полотенца — это не шаг назад, а шаг вперёд

Салфетки из ткани не только удобны в использовании, но и становятся логичным выбором для тех, кто хочет совместить заботу о доме и об экологии. У них есть несколько серьёзных преимуществ, которые легко перевешивают привычку к бумаге:

  • Безопасны для кожи
    Тканевые полотенца не оставляют раздражения, в отличие от жёсткой бумаги. Особенно это важно для людей с чувствительной кожей — они точно оценят разницу.
  • Универсальны в применении
    Ими можно вытирать руки, посуду, столешницы, даже стекло и кузов машины. И всё это — одним комплектом!
  • Яркий выбор для интерьера
    Эти салфетки бывают разных цветов и дизайнов, так что можно не только экономить, но и украсить кухню по своему вкусу.
  • Меньше мусора — чище планета
    Многоразовое использование снижает объёмы бумажных отходов, а значит, и вырубку деревьев. Чем чаще мы стираем — тем меньше сжигаем ресурсы.

Идеальное сочетание экономии и пользы

Да, тканевые салфетки требуют стирки. Но если сравнить затраты — как финансовые, так и экологические — они в разы выгоднее бумажных. А ещё они не рвутся, не расползаются и не заканчиваются в самый неподходящий момент.

Тканевое полотенце — это не просто аксессуар для кухни, а маленький выбор, который делает большую разницу.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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