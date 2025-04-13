Мягкое на ощупь — грязнее унитаза: правда о вашей ванной, которая пугает

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы можете не замечать этого, но даже чисто выглядящее полотенце может быть настоящим рассадником бактерий. Оно впитывает влагу, остатки жира, омертвевшие клетки кожи — и всё это создаёт идеальную среду для размножения микробов. Микробиологи уверены: ждать неделю или две между стирками — не просто ошибка, а потенциальный риск для здоровья.

Фото: pexels. com by Tima Miroshnichenko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонное полотенце

Сколько раз можно использовать полотенце

Ответ однозначный: не больше 3-4 раз. После этого времени на ткани скапливаются микроорганизмы, и обычное просушивание уже не спасает. Особенно это важно для людей с чувствительной кожей или склонностью к высыпаниям — бактерии могут легко усугубить ситуацию.

А если полотенце используется несколькими людьми или часто контактирует с различными поверхностями (например, в спортзале или на кухне), специалисты рекомендуют стирать его каждые два дня. Это значительно снижает риск перекрестного заражения.

Как правильно сушить полотенца

Гигиена — это не только частая стирка, но и правильное высушивание. Полотенца должны полностью высыхать между использованиями, иначе влажная ткань становится благоприятной средой для грибков и бактерий. Развешивайте их в хорошо проветриваемом помещении, лучше — на солнце или под потоком свежего воздуха.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.



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