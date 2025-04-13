Мягкое на ощупь — грязнее унитаза: правда о вашей ванной, которая пугает

Вы можете не замечать этого, но даже чисто выглядящее полотенце может быть настоящим рассадником бактерий. Оно впитывает влагу, остатки жира, омертвевшие клетки кожи — и всё это создаёт идеальную среду для размножения микробов. Микробиологи уверены: ждать неделю или две между стирками — не просто ошибка, а потенциальный риск для здоровья.
Ответ однозначный: не больше 3-4 раз. После этого времени на ткани скапливаются микроорганизмы, и обычное просушивание уже не спасает. Особенно это важно для людей с чувствительной кожей или склонностью к высыпаниям — бактерии могут легко усугубить ситуацию.
А если полотенце используется несколькими людьми или часто контактирует с различными поверхностями (например, в спортзале или на кухне), специалисты рекомендуют стирать его каждые два дня. Это значительно снижает риск перекрестного заражения.
Гигиена — это не только частая стирка, но и правильное высушивание. Полотенца должны полностью высыхать между использованиями, иначе влажная ткань становится благоприятной средой для грибков и бактерий. Развешивайте их в хорошо проветриваемом помещении, лучше — на солнце или под потоком свежего воздуха.
Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
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