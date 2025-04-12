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Вторичка взлетела, новостройки замерли: секреты, которые раскрывает рынок недвижимости

3:21
Недвижимость

С начала 2025 года во многих крупных городах России происходит интересная тенденция: вторичное жилье растет в цене быстрее, чем новостройки. Статистика показывает, что в 11 из 15 мегаполисов "вторичка" демонстрирует более высокие темпы удорожания. В этом списке лидируют такие города, как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Челябинск и Казань. Но есть и исключения: в Москве, Нижнем Новгороде, Омске и Воронеже новостройки продолжают дорожать быстрее.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург: вторичка обходит новостройки

В Ростове-на-Дону еще в начале года цены на вторичное жилье и новостройки были на одном уровне, но к концу первого квартала "вторичка" подорожала на 9% — на 10 тыс. рублей за квадратный метр. Теперь квартиры на вторичном рынке в Ростове стоят дороже, чем новые. Причины такого роста — резкое сокращение предложения и низкая стоимость новостроек в городе. Однако, Ростов остается самым доступным городом среди миллионников с ценой на новостройки в 114 тыс. рублей за квадратный метр.

Санкт-Петербург, в свою очередь, наблюдает рост цен на вторичку на 8% за квартал, или 18 тыс. рублей за метр. Новостройки же прибавили всего 2%. Если текущая динамика сохранится, к середине года стоимость этих двух сегментов будет почти одинаковой. Особенно интересная ситуация с студиями: на "вторичке" и в новостройках цена составляет одинаковые 266 тыс. рублей за квадратный метр.

Когда вторичка становится дешевле новостроек

В Челябинске и Волгограде вторичка подорожала на 2%, в то время как цены на новостройки начали снижаться. Особенно это заметно в Челябинске, где стоимость "первички" снизилась на 4%. Причина кроется в избытке новостроек и отмене эскроу-счетов для сданных домов. В Казани "вторичка" почти догнала новостройки, приближаясь к отметке 200 тыс. рублей за квадратный метр.

Тренды в разных городах: от стабилизации до падения цен

В некоторых городах, таких как Новосибирск и Краснодар, цены на вторичное жилье растут, в то время как новостройки остаются стабильно дорогими. В Москве же новостройки показывают рост на 7% благодаря притоку покупателей из других регионов и программам реновации. А вот в Сочи наблюдается противоположная ситуация: цены на вторичное жилье падают, но новостройки продолжают дорожать из-за дефицита нового строительства.

Почему "вторичка" снова в тренде

Евгения Домрачева, директор по развитию Витрины недвижимости Restate, объясняет рост цен на вторичное жилье тем, что покупатели, не подходящие под условия семейной ипотеки, все чаще выбирают квартиры на вторичном рынке. Эти квартиры по качеству не уступают новостройкам, но их цена, как правило, ниже, а за счет возможности торга можно значительно сэкономить, сообщает витрина недвижимости Restate. ru.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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