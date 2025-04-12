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Зарядные устройства, которые не спят: когда энергия уходит даже тогда, когда вы не заряжаете ничего

Недвижимость

Возможно, вы часто оставляете зарядные устройства подключенными к сети, даже когда они не заряжают ваш гаджет. Это привычка, которую легко не замечать, но она может иметь серьезные последствия. Как влияет постоянное подключение зарядного устройства на энергопотребление, безопасность и его срок службы?

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Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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"Фантомная нагрузка": что это и почему она опасна

Зарядные устройства, даже когда не подключены к устройствам, продолжают потреблять электроэнергию. Это явление называется "фантомной нагрузкой" или "резервным питанием". Несмотря на то, что потребление энергии в этом режиме невелико (от 0,1 до 0,5 Вт), оно складывается в значительную сумму, если в вашем доме много таких устройств.

С каждым днем сумма, которую вы тратите на "пустое" потребление электроэнергии, растет. Особенно это актуально в домах с несколькими зарядными устройствами, которые постоянно остаются включенными.

Угроза перегрева и повреждения устройства

Но помимо ненужных расходов на электричество, существует еще одна, более опасная проблема — это перегрев зарядных устройств. Особенно это касается старых или несертифицированных моделей. Зарядные устройства, которые подключены к сети длительное время, могут перегреваться, что увеличивает риск пожара, если рядом есть легковоспламеняющиеся материалы. Также они могут выйти из строя из-за перегрузки или скачков напряжения, что приведет к повреждению других устройств.

Снижение срока службы устройства

Не стоит забывать и о том, что постоянное подключение зарядного устройства к сети может ускорить его износ. Даже если зарядка происходит на низких уровнях заряда, длительная эксплуатация ускоряет износ внутренних цепей устройства. Это может привести к более частым поломкам и необходимости покупать новые зарядные устройства.

Что делать

Чтобы избежать дополнительных расходов на электроэнергию, повысить безопасность и продлить срок службы зарядных устройств, лучше всего отключать их от сети, когда они не используются. Это простое действие поможет вам избежать лишнего потребления энергии и минимизировать риски, связанные с перегревом и повреждениями.

Уточнения

Розетка — стационарно установленный разъём электрических сетей (редко — водяных сетей).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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