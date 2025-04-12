Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мистический Хазмбург недалеко от Праги: всего один камень у подножия скрывает несметное сокровище — вот о чём молчат гиды
Минус час тренировки: как 4 минуты в день делают тело сильным и стройным
Съешь это на ужин — и расчёска перестанет пугать тебя по утрам
Полироль блестит, плёнка на месте — а ржавчина тихо аплодирует изнутри
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Жена, муж или хвост с ушами: кто делает нас счастливее в долгосрочной перспективе
Хотите модный сад? Вот 10 трендов, которые правят в 2025
Эти брюки стали трендом 2025 года: вот, с чем лучше всего сочетать вельветки
Косметика и зубная паста: как неправильное время чистки губит вашу кожу

Не верите? Чехол для туалетной бумаги может быть ключом к чистоте на подоконнике

3:07
Недвижимость

Вы даже не догадываетесь, сколько пыли может собираться на подоконниках. Это не только неприятно, но и может существенно ухудшить качество воздуха в доме. Особенно если у вас старые окна, где грязь забивается между створками, и её трудно удалить. Ситуация осложняется, когда пыль, оставляемая после мохеровых тканей, разлетается при каждом движении. Но есть решение, и оно намного проще, чем кажется.

Туалетная бумага
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Туалетная бумага

Необычный лайфхак: футляр для туалетной бумаги вместо насадки

Может, вы удивитесь, но для очистки подоконников вам не нужна специальная насадка для пылесоса. Всё, что вам нужно — это футляр для туалетной бумаги! Это действительно эффективный и экономичный способ избавиться от пыли, не тратя деньги на дорогие уборочные принадлежности.

Как это работает

Чехол для туалетной бумаги достаточно прочный и лёгкий. Его форма позволяет без труда вставить его в пылесос. Согните концы рулона, чтобы он лучше помещался в узкие пространства подоконников. Пылесос засасывает пыль, которая оказалась в щелях, и помогает избавиться от загрязнений. Такой метод позволяет достать даже до самых труднодоступных мест, что делает его ещё более удобным.

Почему этот способ лучше других

Пользоваться футляром намного проще, чем протирать пыль тряпками или шваброй. Швабра только разбрасывает пыль по комнате, а специальные насадки часто не могут попасть в маленькие промежутки. В отличие от них, футляр для туалетной бумаги проникает в самые узкие щели, не повреждая поверхность. К тому же, вы не тратите деньги на одноразовые салфетки или тряпки, ведь футляр можно использовать многократно.

Использование чехла: хитрости и советы

Для лучшего результата не стоит сильно вдавливать футляр в пылесос. Это бумага, и она может порваться, если приложить слишком много усилий. Просто аккуратно прикоснитесь к подоконнику, чтобы засосать пыль. Если вы увидите, что футляр ещё полон грязи, можно слегка повернуть его под разными углами, чтобы вытянуть остатки.

Не забывайте о пыли на окнах

Пыль на оконных рамках и створках — это не только неприятно, но и вредно для здоровья. Скопившаяся грязь затвердевает, а песок и пряжа могут попасть в дом через окна. Протирание с помощью футляра гораздо эффективнее, чем использование обычной швабры, так как вы не будете разбрасывать пыль по комнате. Плюс, вы уберёте пыль даже в самых труднодоступных местах.

Преимущества использования футляра для туалетной бумаги:

  • Экономия — вам не нужно покупать дорогие насадки или салфетки.
  • Удобство — футляр легко использовать, он идеально подходит для узких щелей и труднодоступных мест.
  • Чистота — пыль не рассеется, а будет аккуратно втянута в пылесос.
  • Экологичность — вы используете тот же материал, который можно многократно использовать.

Уточнения

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Руки, как у девочки: домашняя смесь, которая работает сильнее ботокса
Красота и стиль
Руки, как у девочки: домашняя смесь, которая работает сильнее ботокса Аудио 
Ресторан СССР: ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х
Еда и рецепты
Ресторан СССР: ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х Аудио 
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Садоводство, цветоводство
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
Хотите модный сад? Вот 10 трендов, которые правят в 2025
Эти брюки стали трендом 2025 года: вот, с чем лучше всего сочетать вельветки
Косметика и зубная паста: как неправильное время чистки губит вашу кожу
Самое нелюбимое постельное бельё дизайнеров: вот почему его всё ещё покупают
Обещали охрану, а дали бурение: тревожная правда о морских парках
Замена Костнеру и Хьюстон? Warner Bros. ищет новых звёзд для ремейка Телохранителя
Рианна снова беременна? Met Gala ждёт сенсации
Режим сна — ключ к психическому здоровью
Блин без сковороды: финский рулет, который готовится сам
Прощание длиной в 7 дней: Канье Уэст подробно описал свои похороны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.