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Один элемент, который изменит ваш балкон навсегда — и это не кресло

2:29
Недвижимость

Балкон — это не просто место для бельевой веревки или старых стульев. В последние годы он стал важным элементом дома, олицетворяя пространство для отдыха и уединения. При этом даже небольшой балкон можно превратить в уютную зону, если правильно выбрать мебель, которая сочетает функциональность и эстетическое наслаждение.

Балкон
Фото: https://commons.wikimedia.org by Frankie Fouganthin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Балкон

Что обязательно должно быть на балконе

1. Удобные кресла или стулья

Главное на балконе — это место для отдыха. Удобные кресла с мягкими подушками или стулья с водонепроницаемой обивкой идеально подойдут для любых погодных условий. Если пространство позволяет, добавьте шезлонг — это не только удобно, но и придаст стилю вашему балкону.

2. Журнальный столик или центр

Столик на балконе — вещь незаменимая. Он выполняет несколько функций: служит опорой для напитков, книг или даже декоративных предметов. Если у вас ограниченное пространство, выбирайте складные или штабелируемые модели, чтобы не загромождать балкон.

3. Многофункциональная скамейка или сундук

Для тех, кто ценит не только комфорт, но и практичность, многофункциональная скамейка — идеальный выбор. Такие модели часто оснащены скрытыми отсеками для хранения подушек, одеял или других мелочей, которые могут понадобиться для отдыха.

4. Книжные полки или стеллажи

Чтобы сделать пространство более уютным и организованным, используйте полки. На них можно разместить книги, декоративные элементы или растения, превращая балкон в персонализированную и стильную зону. Это помогает не только сэкономить место, но и добавить красок в пространство.

5. Сетчатая мебель

Сетчатые стулья и диваны — это не только современный и стильный тренд, но и удобный способ повысить комфорт на балконе. Они не занимают много места, но при этом предоставляют все необходимое для комфортного отдыха.

Как выбрать идеальные элементы для балкона

Основное, на что стоит обратить внимание при подборе мебели для балкона, — это долговечность и устойчивость материалов. Выбирайте модели, которые могут выдержать воздействие солнечных лучей и дождя. Также не забывайте про возможность компактного хранения мебели, если балкон небольшой.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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