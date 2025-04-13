От жирных пятен до блеска: как очистить духовку паром за 30 минут и без усилий

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если ваша духовка покрыта жиром и пригоревшими пятнами, чистка паром станет отличным способом вернуть ей первоначальный вид, избегая токсичных химикатов. Вот три простых метода, которые подойдут для любых типов духовок.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Духовка

1. Очистка паром с помощью формы для выпечки

Что понадобится:

Жаропрочная форма

Вода

Уксус (по желанию)

Губка или ткань

Шаги:

Снимите полки и удалите видимые остатки пищи. Наполните форму для выпечки водой и добавьте уксус. Поместите ее в духовку. Установите температуру на 200°C и включите духовку на 45 минут. После завершения процесса протрите духовку губкой, используя пищевую соду для сложных пятен.

2. Очистка с использованием ручного отпаривателя

Что понадобится:

Ручной отпариватель

Дистиллированная вода

Губка

Шаги:

Снимите решетки и вытрите остатки пищи. Наполните отпариватель дистиллированной водой. Подключите устройство и медленно очищайте внутренние поверхности духовки. Вытирайте грязь по мере продвижения, чтобы предотвратить накопление влаги.

3. Очистка с помощью встроенной функции паровой очистки

Что понадобится:

Духовка с функцией паровой очистки

Дистиллированная вода

Губка

Шаги:

Снимите полки и удалите остатки пищи. Налейте воду в духовку (следуя рекомендациям в инструкции). Запустите цикл паровой очистки на 30 минут. После окончания цикла дайте духовке остыть и протрите поверхность.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи.



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