От жирных пятен до блеска: как очистить духовку паром за 30 минут и без усилий

Если ваша духовка покрыта жиром и пригоревшими пятнами, чистка паром станет отличным способом вернуть ей первоначальный вид, избегая токсичных химикатов. Вот три простых метода, которые подойдут для любых типов духовок.
Что понадобится:
Жаропрочная форма
Вода
Уксус (по желанию)
Губка или ткань
Шаги:
Снимите полки и удалите видимые остатки пищи.
Наполните форму для выпечки водой и добавьте уксус. Поместите ее в духовку.
Установите температуру на 200°C и включите духовку на 45 минут.
После завершения процесса протрите духовку губкой, используя пищевую соду для сложных пятен.
Что понадобится:
Ручной отпариватель
Дистиллированная вода
Губка
Шаги:
Снимите решетки и вытрите остатки пищи.
Наполните отпариватель дистиллированной водой.
Подключите устройство и медленно очищайте внутренние поверхности духовки.
Вытирайте грязь по мере продвижения, чтобы предотвратить накопление влаги.
Что понадобится:
Духовка с функцией паровой очистки
Дистиллированная вода
Губка
Шаги:
Снимите полки и удалите остатки пищи.
Налейте воду в духовку (следуя рекомендациям в инструкции).
Запустите цикл паровой очистки на 30 минут.
После окончания цикла дайте духовке остыть и протрите поверхность.
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