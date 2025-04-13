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От жирных пятен до блеска: как очистить духовку паром за 30 минут и без усилий

1:41
Недвижимость

Если ваша духовка покрыта жиром и пригоревшими пятнами, чистка паром станет отличным способом вернуть ей первоначальный вид, избегая токсичных химикатов. Вот три простых метода, которые подойдут для любых типов духовок.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

1. Очистка паром с помощью формы для выпечки

Что понадобится:

  • Жаропрочная форма

  • Вода

  • Уксус (по желанию)

  • Губка или ткань

Шаги:

  1. Снимите полки и удалите видимые остатки пищи.

  2. Наполните форму для выпечки водой и добавьте уксус. Поместите ее в духовку.

  3. Установите температуру на 200°C и включите духовку на 45 минут.

  4. После завершения процесса протрите духовку губкой, используя пищевую соду для сложных пятен.

2. Очистка с использованием ручного отпаривателя

Что понадобится:

  • Ручной отпариватель

  • Дистиллированная вода

  • Губка

Шаги:

  1. Снимите решетки и вытрите остатки пищи.

  2. Наполните отпариватель дистиллированной водой.

  3. Подключите устройство и медленно очищайте внутренние поверхности духовки.

  4. Вытирайте грязь по мере продвижения, чтобы предотвратить накопление влаги.

3. Очистка с помощью встроенной функции паровой очистки

Что понадобится:

  • Духовка с функцией паровой очистки

  • Дистиллированная вода

  • Губка

Шаги:

  1. Снимите полки и удалите остатки пищи.

  2. Налейте воду в духовку (следуя рекомендациям в инструкции).

  3. Запустите цикл паровой очистки на 30 минут.

  4. После окончания цикла дайте духовке остыть и протрите поверхность.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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