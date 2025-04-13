Ваши краны текут слабо? Этот трюк с аэратором решит проблему за пару минут

Если поток воды из крана слабый или неравномерный, проблема может крыться в загрязнении аэратора. Очищение этого маленького устройства поможет вернуть вам нормальный напор воды. Это несложная работа, которая займет не более часа, а с нашими пошаговыми инструкциями вы справитесь легко.
Плоскогубцы
Ключ для аэратора
Зубная щетка
Уксус
Полотенце и ведро
Малярная лента для защиты
Используйте плоскогубцы или ключ для аэратора, чтобы аккуратно открутить его с крана. Если аэратор не снимается, замочите его в уксусе для размягчения отложений.
Снимите аэратор и осмотрите его на наличие минеральных отложений или других загрязнений. Используйте зубочистку или отвертку, чтобы аккуратно удалить мусор.
Поместите части аэратора в миску с уксусом на 20-30 минут, чтобы растворить стойкие отложения.
После замачивания используйте зубную щетку для тщательной очистки сетки и других мелких деталей.
После чистки промойте все части под краном, соберите их в правильном порядке и установите аэратор обратно на кран.
Чистка аэратора крана — это простая и недорогая задача, которая займет около 45 минут. Регулярная чистка (минимум дважды в год) поможет поддерживать нормальный поток воды и предотвратить накопление минералов.
Аэра́ция (от греч. ἀήρ — «воздух») — естественное проветривание, насыщение воздухом, кислородом (организованный естественный воздухообмен).
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