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Как победить душную влажность в доме за несколько шагов — и не покупать кондиционер

1:52
Недвижимость

Если в вашем доме душно и влажно, причин может быть несколько. Часто проблема заключается в плохой вентиляции, утечках в сантехнике или недостаточной изоляции. Важно сначала выявить источник повышенной влажности, чтобы эффективно с ней бороться.

квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
квартира

Причины повышенной влажности в вашем доме

Климат и погода

Если на улице влажно, это напрямую влияет на уровень влажности в вашем доме. Особенно в регионах с высоким уровнем осадков или влажности.

Повседневные действия

Простые домашние дела, такие как приготовление пищи, стирка или принятие душа, могут повысить уровень влажности. Регулярное проветривание поможет уменьшить её.

Утечки сантехники

Трещины в водопроводной системе могут привести к утечкам, повышая влажность. Проверьте трубы на наличие повреждений и коррозии, чтобы избежать дальнейших проблем.

Плохая изоляция

Неправильная изоляция позволяет влажному воздуху проникать в дом, что способствует повышению влажности. Замена старой изоляции или герметизация щелей поможет решить эту проблему.

Влага из почвы

Грунтовые воды могут проникать в дом, особенно в подвалах. Убедитесь, что водостоки и желоба работают корректно, чтобы избежать проникновения влаги через фундамент.

Плохая вентиляция

Если в доме не хватает вентиляции, уровень влажности будет высоким. Рассмотрите возможность установки вытяжных вентиляторов в помещениях с высокой влажностью.

Неудачный кондиционер

Если кондиционер слишком мощный для вашего дома, он может охлаждать помещение слишком быстро, не успевая эффективно осушить воздух. Профессионал может помочь установить подходящий блок.

Уточнения

Вла́жность — показатель содержания воды в физических телах или средах.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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