Мечтаете о безупречно чистых окнах? Узнайте, как добиться результата с минимальными усилиями

Мытье окон может казаться утомительным занятием, но с правильными методами и инструментами процесс становится быстрым и легким. Ознакомьтесь с нашими советами по чистке как внутренних, так и наружных стекол, а также узнайте, какие средства и инструменты помогут вам добиться идеальной чистоты.
Необходимые материалы:
Ведро с теплой водой
Несколько капель жидкого мыла
Салфетки из микрофибры или губка
Уксус
Бумажные полотенца или полотенца без ворса
Шаги:
Заполните ведро теплой водой и добавьте несколько капель мыла для посуды.
Положите полотенце под окно, чтобы избежать попадания воды на пол.
Окуните салфетку или губку в раствор и протрите стекло сверху вниз.
Используйте раствор уксуса (1 часть уксуса на 2 части воды) для тщательной очистки.
Высушите стекло с помощью полотенца из микрофибры, делая движения в форме буквы "Z".
Для мытья окон снаружи потребуется немного больше усилий.
Необходимые материалы:
Садовый шланг
Ведро с чистой водой
Губка или швабра с микрофибровой насадкой
Уксус
Резиновый скребок
Шаги:
Промыть окна садовым шлангом.
Используя мягкую губку, очистите внешнюю поверхность стекла.
Промыть окна водой снова с шланга.
Опрыскайте стекло раствором уксуса и воды или используйте покупной очиститель.
Протрите стекло насухо с помощью резинового скребка, чтобы избежать разводов.
Не забудьте очистить и оконные сетки, чтобы обеспечить чистоту не только стекол, но и вид через них.
Шаги:
Снимите сетки.
Промойте их водой из шланга.
Опрыскайте уксусным раствором, затем снова промойте.
Дайте полностью высохнуть перед установкой.
Не используйте слишком много чистящего средства, это может привести к разводам.
Не забывайте очищать подоконники и рамы, иначе грязь на них будет ухудшать вид ваших окон.
Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём.
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