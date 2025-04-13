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Мечтаете о безупречно чистых окнах? Узнайте, как добиться результата с минимальными усилиями

2:12
Недвижимость

Мытье окон может казаться утомительным занятием, но с правильными методами и инструментами процесс становится быстрым и легким. Ознакомьтесь с нашими советами по чистке как внутренних, так и наружных стекол, а также узнайте, какие средства и инструменты помогут вам добиться идеальной чистоты.

Мытьё окон
Фото: Freepik
Мытьё окон

Как чистить окна изнутри

Необходимые материалы:

  • Ведро с теплой водой

  • Несколько капель жидкого мыла

  • Салфетки из микрофибры или губка

  • Уксус

  • Бумажные полотенца или полотенца без ворса

Шаги:

  1. Заполните ведро теплой водой и добавьте несколько капель мыла для посуды.

  2. Положите полотенце под окно, чтобы избежать попадания воды на пол.

  3. Окуните салфетку или губку в раствор и протрите стекло сверху вниз.

  4. Используйте раствор уксуса (1 часть уксуса на 2 части воды) для тщательной очистки.

  5. Высушите стекло с помощью полотенца из микрофибры, делая движения в форме буквы "Z".

Как мыть окна снаружи

Для мытья окон снаружи потребуется немного больше усилий.

Необходимые материалы:

  • Садовый шланг

  • Ведро с чистой водой

  • Губка или швабра с микрофибровой насадкой

  • Уксус

  • Резиновый скребок

Шаги:

  1. Промыть окна садовым шлангом.

  2. Используя мягкую губку, очистите внешнюю поверхность стекла.

  3. Промыть окна водой снова с шланга.

  4. Опрыскайте стекло раствором уксуса и воды или используйте покупной очиститель.

  5. Протрите стекло насухо с помощью резинового скребка, чтобы избежать разводов.

Как чистить оконные сетки

Не забудьте очистить и оконные сетки, чтобы обеспечить чистоту не только стекол, но и вид через них.

Шаги:

  1. Снимите сетки.

  2. Промойте их водой из шланга.

  3. Опрыскайте уксусным раствором, затем снова промойте.

  4. Дайте полностью высохнуть перед установкой.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Не используйте слишком много чистящего средства, это может привести к разводам.

  • Не забывайте очищать подоконники и рамы, иначе грязь на них будет ухудшать вид ваших окон.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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