Почему ванные миллионеров всегда блестят? Уборщица с 23-летним опытом назвала один простой лайфхак

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уборка — это не то, о чём мы мечтаем в пятницу вечером, но есть один маленький инструмент, который может сделать её в разы проще. О нём рассказала Фейт — уборщица с 23-летним стажем, работающая в домах миллионеров в США.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё пола

В одном из своих видео она поделилась удивительным открытием: дело не в мраморе, не в золотых кранах и даже не в крутых гаджетах. Главный секрет богатых — это… обычный ракель. Да-да, тот самый резиновый скребок, который, как правило, валяется где-то рядом с душем.

Фейт улыбается в видео и спрашивает: "Знаете, чем ваша ванная отличается от ванной миллионера? Не мрамором, а тем, что у них всегда чисто". И добавляет: "Они используют ракель каждый раз, когда выходят из душа. Просто быстро проводят им по стеклу и плитке — и всё. Никаких капель, налёта, мыльных разводов. Всё уходит за секунды".

Ракель стоит сущие копейки, продаётся везде и выпускается в сотне вариантов — от простого пластикового до стильного дизайна с держателем на присоске. Его можно закрепить прямо в душе, чтобы он всегда был под рукой. И тогда тебе больше не нужно будет раз в неделю возиться с пятнами и запотевшими зеркалами. Просто протирай поверхности сразу — и ванная всегда будет выглядеть, как после уборки.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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