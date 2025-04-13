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Coca-Cola отмоет не только ржавчину: вот что будет, если вылить банку в пожелтевший унитаз

1:17
Недвижимость

Жёлтые потёки, серый налёт, следы от воды, которые будто въелись в фарфор — даже если вы моете туалет регулярно, избавиться от этого бывает сложно. Особенно если вода в доме жёсткая — с кальцием и магнием, которые и провоцируют образование накипи.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Но есть трюк, который работает почти как магия. Всё, что вам нужно — уксус и пищевая сода. Налейте стакан уксуса в унитаз и оставьте минут на 30. Потом добавьте две ложки соды и подождите ещё 15 минут — за это время произойдёт реакция, которая буквально вспенивает и разрыхляет налёт.

А потом просто пройдитесь щёткой — и результат сразу заметен. Если хочется чего-то помощнее — лимонная кислота тоже в деле. Её можно просто насыпать в унитаз, оставить на ночь и смыть утром. Всё становится заметно чище, белее и без агрессивной химии.

Самое удивительное средство — это Coca-Cola. Фосфорная кислота в её составе хорошо разрушает известковый налёт. Просто залей банку в унитаз, подожди пару часов и смой. Работает! Правда, без щётки всё равно не обойтись, но усилий требуется минимум.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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