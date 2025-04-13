Что можно сделать с лимонными косточками: от посадки до пользы для здоровья

Наверняка вы замечали — у кого-то из гостей или знакомых после чая с лимоном на блюдце остаются косточки, аккуратно сдвинутые в сторону. Или, наоборот, кто-то собирает их в салфетку и уносит с собой. Что же за этим стоит?
Самый очевидный вариант — посадить косточку. Да, из лимонной косточки вполне реально вырастить домашнее лимонное дерево. Оно будет зелёным, красивым, пахнущим и довольно неприхотливым. Правда, ждать плодов от него не стоит — дерево, выращенное из семян, обычно не приносит полноценные лимоны или делает это через 6-10 лет. Да и то — не факт.
Зато как комнатное растение лимон — прекрасен. Немного терпения, света и заботы — и у вас на подоконнике будет миниатюрный кусочек Средиземноморья.
Семечки лимона полны флавоноидов, антиоксидантов и лимонена — вещества, которое, по данным некоторых исследований, может оказывать противовоспалительное и даже противораковое действие. Альтернативная медицина приписывает лимонным косточкам ещё и способность очищать организм и бороться с паразитами.
Однако есть нюанс: в косточках также содержатся салицилаты — вещества, которые могут раздражать желудок, особенно в больших количествах. Так что если вы решили употреблять лимонные семечки внутрь — ограничьтесь 1-2 штуками в день, и лучше не на постоянной основе.
Именно поэтому их обычно и не едят целиком. При измельчении семечки выделяют довольно неприятный, резкий вкус. Но если вы всё же решитесь — добавляйте их в смузи, перемалывая вместе с другими ингредиентами. Либо попробуйте подсушить и растолочь их в порошок — его можно использовать как биодобавку в микродозах.
А ещё лимонные косточки можно использовать против комаров. Сушим, измельчаем, смешиваем с кокосовым маслом и наносим на кожу. Аромат цитруса, как известно, отпугивает насекомых. Правда, натуральный репеллент действует не так долго, как магазинные аналоги, поэтому придётся обновлять его каждые пару часов.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.
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