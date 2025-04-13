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Что можно сделать с лимонными косточками: от посадки до пользы для здоровья

2:23
Недвижимость

Наверняка вы замечали — у кого-то из гостей или знакомых после чая с лимоном на блюдце остаются косточки, аккуратно сдвинутые в сторону. Или, наоборот, кто-то собирает их в салфетку и уносит с собой. Что же за этим стоит?

лимон
Фото: Wikipedia by Ivar Leidus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
лимон

Маленькая косточка — большое дерево

Самый очевидный вариант — посадить косточку. Да, из лимонной косточки вполне реально вырастить домашнее лимонное дерево. Оно будет зелёным, красивым, пахнущим и довольно неприхотливым. Правда, ждать плодов от него не стоит — дерево, выращенное из семян, обычно не приносит полноценные лимоны или делает это через 6-10 лет. Да и то — не факт. 

Зато как комнатное растение лимон — прекрасен. Немного терпения, света и заботы — и у вас на подоконнике будет миниатюрный кусочек Средиземноморья.

Польза в каждой косточке

Семечки лимона полны флавоноидов, антиоксидантов и лимонена — вещества, которое, по данным некоторых исследований, может оказывать противовоспалительное и даже противораковое действие. Альтернативная медицина приписывает лимонным косточкам ещё и способность очищать организм и бороться с паразитами.

Однако есть нюанс: в косточках также содержатся салицилаты — вещества, которые могут раздражать желудок, особенно в больших количествах. Так что если вы решили употреблять лимонные семечки внутрь — ограничьтесь 1-2 штуками в день, и лучше не на постоянной основе.

А на вкус они, кстати, горькие

Именно поэтому их обычно и не едят целиком. При измельчении семечки выделяют довольно неприятный, резкий вкус. Но если вы всё же решитесь — добавляйте их в смузи, перемалывая вместе с другими ингредиентами. Либо попробуйте подсушить и растолочь их в порошок — его можно использовать как биодобавку в микродозах.

Натуральный репеллент

А ещё лимонные косточки можно использовать против комаров. Сушим, измельчаем, смешиваем с кокосовым маслом и наносим на кожу. Аромат цитруса, как известно, отпугивает насекомых. Правда, натуральный репеллент действует не так долго, как магазинные аналоги, поэтому придётся обновлять его каждые пару часов.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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