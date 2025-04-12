Ваш ребёнок разрисовал мебель? Вот что спасёт вас быстрее любой химии

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каракули на обоях, фломастеры на кожаных креслах и мелки на белой мебели — знакомо? Не паникуйте. Есть несколько удивительно простых способов вернуть дому былой лоск — и ни один из них не требует сложной химии.

Фото: https://www.freepik.com Химчистка мебели

Недавно в сети вирусно разлетелся лайфхак: обычный солнцезащитный крем справляется с детскими каракулями буквально за секунды. Пользовательница одной соцсети показала, как просто распылила немного спрея на пятно, подождала буквально пару секунд и стерла след губкой. Без воды, без усилий — и, главное, без нервов.

Как это работает? Всё дело в составе — масла, спирт и увлажняющие компоненты в креме действительно могут "вытянуть" пигмент с поверхностей. Конечно, результат зависит от конкретного средства, но шанс велик: и фломастеры, и мелки, и даже краски отдают цвет при контакте с такими компонентами.

Есть и другие спасители — влажные салфетки. Самые обычные, детские. Они отлично справляются не только с ручками и личиками, но и с мебелью, зеркалами, кожей, пластиком и стеклом. Каракули от фломастера? Пыль? Пятна на одежде? Протрите — и всё как новенькое.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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