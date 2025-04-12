Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие комнатные цветы заводить в первый раз: лучшие варианты для начинающих цветоводов
Деликатная проблема: любимые жвачки оказались лучшим слабительным
Гриб с помойки? Вся правда о шампиньонах
Долги, инфляция и миллиардный транш: почему МВФ снова вкладывается в Аргентину
Россияне увидят Микролуние: когда можно наблюдать уникальное явление
Ваша утренняя привычка мешает телу восстанавливаться
Как работающему пенсионеру выгодно уволиться в 2025 году: советы от депутата
Как не выглядеть подозрительно: ошибки, которые притягивают инспектора быстрее радаров
Деньги vs Терапия: вот какой из методов оказался более эффективным для психического здоровья

Пожелтело сиденье унитаза? Просто намажь этим и иди спать — утром будет как новое

1:38
Недвижимость

Поддерживать туалет в идеальной чистоте — задача не из лёгких, особенно если хочется обойтись без резких химических запахов и агрессивных средств. Но, к счастью, есть способ вернуть блеск и гигиеничность сиденью унитаза, не выходя за пределы собственной кухни.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Даже при регулярной уборке на пластиковых поверхностях со временем могут появляться неприятные пятна. Чаще всего они образуются из-за известкового налёта или следов мочи. Иногда виноват возраст пластика, но в любом случае, желтизна на белом сиденье — это не то, с чем хочется мириться. Решение? Абсолютно простое — и находится у вас под рукой.

Главный герой этой истории — обычная пищевая сода. Просто сделайте густую пасту, смешав соду с небольшим количеством воды. Консистенция должна напоминать сметану — чтобы можно было легко нанести её на поверхность.

Получившуюся пасту щедро распределите по всему сиденью — особенно в местах, где заметны пятна. И вот тут секрет: не торопитесь смывать! Лучше всего оставить средство на ночь. Пока вы спите, сода будет делать свою магию — вытягивать загрязнения и устранять неприятные запахи.

Утром протрите сиденье влажной губкой. Для дополнительной свежести можно добавить в воду немного кондиционера для белья — это придаст лёгкий аромат, который продержится целый день. В результате вы получите не только визуально чистую, но и свежую, приятно пахнущую поверхность.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Волосы как шёлк или сено? Всё решает один маленький секрет, о котором все молчат
Красота и стиль
Волосы как шёлк или сено? Всё решает один маленький секрет, о котором все молчат Аудио 
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Садоводство, цветоводство
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов Аудио 
Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика
Авиация
Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Система Периметр — Мёртвая рука СССР задушит агрессора Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы
Последние материалы
Долги, инфляция и миллиардный транш: почему МВФ снова вкладывается в Аргентину
Россияне увидят Микролуние: когда можно наблюдать уникальное явление
Пожелтело сиденье унитаза? Просто намажь этим и иди спать — утром будет как новое
Ваша утренняя привычка мешает телу восстанавливаться
Как работающему пенсионеру выгодно уволиться в 2025 году: советы от депутата
Как не выглядеть подозрительно: ошибки, которые притягивают инспектора быстрее радаров
Деньги vs Терапия: вот какой из методов оказался более эффективным для психического здоровья
Топ-5 секретов успешного ухода за комнатными растениями
Гидравлические лифты как спасение! Учёные описали древнюю систему возведения пирамид
Садальский рассказал, какую смерть считает самой позорной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.