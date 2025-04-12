Пожелтело сиденье унитаза? Просто намажь этим и иди спать — утром будет как новое

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Поддерживать туалет в идеальной чистоте — задача не из лёгких, особенно если хочется обойтись без резких химических запахов и агрессивных средств. Но, к счастью, есть способ вернуть блеск и гигиеничность сиденью унитаза, не выходя за пределы собственной кухни.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка унитаза

Даже при регулярной уборке на пластиковых поверхностях со временем могут появляться неприятные пятна. Чаще всего они образуются из-за известкового налёта или следов мочи. Иногда виноват возраст пластика, но в любом случае, желтизна на белом сиденье — это не то, с чем хочется мириться. Решение? Абсолютно простое — и находится у вас под рукой.

Главный герой этой истории — обычная пищевая сода. Просто сделайте густую пасту, смешав соду с небольшим количеством воды. Консистенция должна напоминать сметану — чтобы можно было легко нанести её на поверхность.

Получившуюся пасту щедро распределите по всему сиденью — особенно в местах, где заметны пятна. И вот тут секрет: не торопитесь смывать! Лучше всего оставить средство на ночь. Пока вы спите, сода будет делать свою магию — вытягивать загрязнения и устранять неприятные запахи.

Утром протрите сиденье влажной губкой. Для дополнительной свежести можно добавить в воду немного кондиционера для белья — это придаст лёгкий аромат, который продержится целый день. В результате вы получите не только визуально чистую, но и свежую, приятно пахнущую поверхность.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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