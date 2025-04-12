Тараканы боятся этого запаха! Вот что нужно, чтобы они сбежали из вашего дома навсегда

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь замечали, как быстро в доме могут появиться непрошеные гости — муравьи или, что ещё хуже, тараканы? Стоит немного ослабить контроль за чистотой, как эти вредители уже устраиваются поудобнее в щелях, под раковиной или за плитой.

Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Рыжий таракан

Но, к счастью, выгнать их можно и без ядовитых спреев и дорогих ловушек — просто с помощью того, что у вас наверняка уже есть дома.

Муравьям по душе крошки, сахар, всё липкое и ароматное — словом, еда. А вот тараканы больше интересуются влажными местами. Они предпочитают уголки, где капает кран или накапливается влага — особенно ночью, когда можно вылезти в тишине и безопасности. Поэтому первое и главное правило: чистота. Не оставляйте остатки еды на столе, мойте посуду сразу после еды, регулярно подметайте и мойте полы. Проверяйте, нет ли протечек — сырость и тёплый пар будто специально созданы для тараканов.

А теперь к самому интересному. Если вы не хотите травить воздух химикатами, попробуйте натуральные средства. Один из самых мощных домашних вариантов — смесь зубной пасты, пищевой соды и сахара. Просто соедините две столовые ложки пасты, пол-ложки соды и одну — сахара. Разложите на бумажках или ватных дисках в проблемных зонах, и вредители сами прибегут на "угощение”, не подозревая, что оно для них станет последним.

Ещё один мощный способ — старый добрый уксус. Протирая им полы, столешницы и даже плинтусы, вы создаёте для насекомых невыносимые условия. Да, запах не самый приятный, но он быстро выветривается, а вот муравьи и тараканы будут его избегать. А если хочется аромата — в ход идут специи и эфирные масла. Разложите лавровые листья в шкафах и под мебелью, или распылите масло мяты, эвкалипта или цитрусовых у входных дверей и в углах — такой аромат насекомым категорически не по вкусу.

Важно помнить, что натуральные средства не дают мгновенного эффекта, их нужно обновлять — запахи выветриваются, а слои пасты стираются. Зато при регулярном применении они работают не хуже покупных спреев.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera). Известно более 7570 видов таракановых, включая более 4640 видов собственно тараканов и 2900 видов термитов, которых, согласно современным представлениям, включают в состав этого отряда.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.