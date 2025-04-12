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Всё валится из рук? Причина может быть в энергетике вашего дома

1:44
Недвижимость

Если в доме постоянно что-то не ладится, вы чувствуете раздражение, упадок сил и словно всё валится из рук — пора навести порядок не только в вещах, но и в энергетике.

Уютная гостиная комната
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная гостиная комната

Энергия в доме — как воздух. Она может вдохновлять, а может вытягивать силы. Вот 5 простых способов, которые помогут очистить пространство от негатива.

Генеральная уборка

Начните с простого — вытряхните ковры, постирайте шторы, помойте окна. Вместе с пылью уйдёт и накопившийся негатив. Особенно тщательно очищайте углы и входную зону.

Избавьтесь от хлама

Старые вещи, сломанные предметы и "авось пригодится" — магнит для застоявшейся энергии. Пыльные стопки на антресолях и поломанные часы тормозят движение свежих потоков.

Морская соль

Простая и мощная защита. Насыпьте соль в пиалки и расставьте по комнатам, либо добавьте в воду при мытье полов. Через пару месяцев соль нужно выбросить — только за порог, а лучше — в проточную воду.

Эфирные масла

Ароматы работают мягко, но эффективно. Мята, ладан, гвоздика или хвоя очищают воздух и настраивают на позитив. Используйте аромалампы, палочки или просто капните масло в угол комнаты.

Восковые свечи

Огонь — древнейший способ очищения. Зажгите свечу и обойдите дом по часовой стрелке, задерживаясь в углах и у дверей. Если свеча трещит — там накопился негатив. Оставьте её догореть полностью.

Эти простые действия вернут дому лёгкость, а вам — спокойствие.

Уточнения

Энерге́тика - область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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