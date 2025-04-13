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Кредитная аномалия: россияне готовы занимать под 15-18%, но одна причина заставляет их отказываться чаще всего

1:27
Недвижимость

Почти 60% россиян планируют взять потребительский кредит в 2025 году, в то время как ипотеку рассматривают лишь 12%, показало исследование сервиса "Кредитный помощник". Более половины из них готовы оформить ипотеку по ставке 15-18%.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Наиболее приемлемой ставкой для большинства заемщиков остаются 15-18% (54%). Ипотеку под 20% рассматривают 19%, а ставки от 10% до 13% — только 8%.

Потребительский кредит планируют взять 58% опрошенных, автокредит — 20%, сообщает Газета.Ru.

81% россиян следят за ключевой ставкой ЦБ, которая вместе с невыгодными предложениями банков стала основной причиной отказа от кредитования (34%). Низкий доход — второй по популярности фактор (23%). Отказы банков, ошибки в кредитной истории и другие причины беспокоят 16, 12 и 5% респондентов соответственно.

Операционный директор Cosmovisa Дмитрий Михайлов отмечает, что высокий спрос на кредиты сохраняется, несмотря на текущую ключевую ставку и рост цен на жилье. Многие ищут выгодные условия, а отказы банков могут быть связаны с ошибками в кредитной истории, которые можно исправить.

Уточнения

Потреби́тельский креди́т — кредит, предоставляемый непосредственно гражданам (домашним хозяйствам) для приобретения предметов потребления.

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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