Самое нелюбимое постельное бельё дизайнеров: вот почему его всё ещё покупают

Вы наверняка видели это бельё - с заметной фактурой, будто слегка мятой поверхностью. Его не нужно гладить, оно не теряет форму после стирки, но в дизайнерских кругах репутация у него, мягко говоря, сомнительная. И всё же оно остаётся постоянным гостем в шкафах многих чешских семей.
Всё началось в середине XX века, когда домохозяйки мечтали об одном — навсегда забыть про утюг. Ответом стал креп: ткань из 100% хлопка, прошедшая особую обработку, благодаря которой поверхность становится волнистой и не требует глажки.
Секрет — в механическом растяжении и сжатии волокон. Иногда добавляют химическую обработку, но итог всегда один: бельё, которое не мнётся и сохраняет форму даже после десятков стирок. Особенно популярным оно стало в семьях с детьми, на дачах и в гостиницах — там, где практичность важнее моды.
Вот за что креп ценят:
В 80-х он был практически стандартом. В 90-х добавили узоры и цвета, но сама суть осталась.
Дизайнеры интерьеров его недолюбливают — считают несовременным. Молодёжь воспринимает как "бабушкину классику". И всё же, даже в дискуссиях о "худших решениях для дома", где креп уверенно лидирует, одна фраза звучит чаще других: "Он ужасен, но я всё равно в нём сплю".
Креп остаётся в обиходе — и не только из-за ностальгии. В эпоху, когда многие стремятся упростить быт, он оказывается вполне разумным выбором: дешёвый, долговечный, неприхотливый.
Тексти́ль (от лат. textus "ткань, материя") — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.
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