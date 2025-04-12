Самое нелюбимое постельное бельё дизайнеров: вот почему его всё ещё покупают

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы наверняка видели это бельё - с заметной фактурой, будто слегка мятой поверхностью. Его не нужно гладить, оно не теряет форму после стирки, но в дизайнерских кругах репутация у него, мягко говоря, сомнительная. И всё же оно остаётся постоянным гостем в шкафах многих чешских семей.

Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кровать, застеленная белым постельным бельем

Бельё, за которое не нужно извиняться

Всё началось в середине XX века, когда домохозяйки мечтали об одном — навсегда забыть про утюг. Ответом стал креп: ткань из 100% хлопка, прошедшая особую обработку, благодаря которой поверхность становится волнистой и не требует глажки.

Маленькая революция в текстиле

Секрет — в механическом растяжении и сжатии волокон. Иногда добавляют химическую обработку, но итог всегда один: бельё, которое не мнётся и сохраняет форму даже после десятков стирок. Особенно популярным оно стало в семьях с детьми, на дачах и в гостиницах — там, где практичность важнее моды.

Почему его до сих пор покупают

Вот за что креп ценят:

хорошо дышит.

отводит влагу.

служит десятилетиями.

не требует глажки.

В 80-х он был практически стандартом. В 90-х добавили узоры и цвета, но сама суть осталась.

Внешний вид — повод для споров

Дизайнеры интерьеров его недолюбливают — считают несовременным. Молодёжь воспринимает как "бабушкину классику". И всё же, даже в дискуссиях о "худших решениях для дома", где креп уверенно лидирует, одна фраза звучит чаще других: "Он ужасен, но я всё равно в нём сплю".

Как ухаживать

Стирать вывернутым, с застёгнутыми замками.

Температура — до 40°C.

Лучше сушить в тени, избегая солнца — иначе цвет поблекнет.

Не любит интенсивного отжима и трения.

Креп остаётся в обиходе — и не только из-за ностальгии. В эпоху, когда многие стремятся упростить быт, он оказывается вполне разумным выбором: дешёвый, долговечный, неприхотливый.

Уточнения

Тексти́ль (от лат. textus "ткань, материя") — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.



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