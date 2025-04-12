Натуральное средство против моли: сработает лучше магазинных ловушек

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мучные моли могут показаться мелочью, но однажды вы увидите, как они облетают банку с орехами — и поймёте, насколько они раздражают. Проблема серьёзная: вредители поселяются в крупах, муке, сухофруктах, проникают в упаковки и оставляют после себя паутинки и личинки. Но есть простое и безопасное решение — вы найдёте его прямо на своей кухне.

Фото: flickr.com by Энди Реаго и Крисси Маккларрен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Большая восковая моль

Почему не стоит доверять магазинным ловушкам

Спреи и ловушки против моли, конечно, работают. Но большинство из них — это химические препараты. Даже если на упаковке написано "безопасно для кухни", мало кто хочет распылять химию рядом с едой. Поэтому гораздо безопаснее использовать натуральные средства — и вот тут начинается самое интересное.

Лавровый лист? Есть кое-что лучше

Многие знают, что лавровый лист отпугивает моль. Но гораздо сильнее действует обычное новое (душистое) перец-горошек — тёмные шарики, крупнее перца. Это натуральное, съедобное средство, которое можно без опасений размещать среди продуктов.

Чтобы приготовить отталкивающий "ароматизатор", просто слегка раздавите горошины в ступке и насыпьте их в самодельный мешочек из ткани или салфетки. Можно использовать и миску, накрытую пищевой плёнкой с дырочками — запах будет распространяться, а перец останется внутри.

Ещё один простой вариант — пижма

Пижма по действию не уступает лаванде, а использовать её проще. Достаточно сделать дышащий мешочек, положить внутрь высушенные цветки и повесить в шкаф. Ароматы, кстати, можно комбинировать — усилите эффект и добавите приятный запах в кухню.

А если моли уже слишком много

Когда вредителей становится слишком много — приходится действовать жёстко. Осмотрите все углы шкафа, пустые коробки, даже упаковки с сухими грибами и фруктами. Если находите тонкие паутинки — выкидывайте всё без сожалений. Подозрительные продукты можно заморозить — мороз убивает личинки.

После генеральной уборки протрите поверхности раствором уксуса, а затем расставьте натуральные средства вроде нового перца или лаванды. Главное — не дать моли шанса вернуться.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции, ранее Вкусовые вещества - химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.



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