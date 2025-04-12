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Как вернуть блеск варочной панели с помощью двух домашних средств

2:06
Недвижимость

Стеклокерамическая варочная панель — украшение кухни. Она красива, удобна, но и крайне капризна в уходе. Пятна, царапины и потускневшая поверхность могут быстро испортить впечатление. Но что, если для её идеальной чистоты вам не нужно ничего, кроме пары простых ингредиентов из дома?

кухня со стекловарочной панелью
Фото: https://commons.wikimedia.org by Alpnachnorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня со стекловарочной панелью

Простое решение против царапин

Забудьте о дорогостоящих средствах и агрессивных чистящих губках. Всё, что вам нужно — это уксус, сода и немного горячей воды. Смешайте воду с уксусом в равных пропорциях, смочите губку и аккуратно протрите панель.

Далее — посыпьте содой участки с царапинами, снова слегка сбрызните уксусом и круговыми движениями разотрите смесь. Завершите чистку мягкой тканью — и вот она, как новая: без следов, с блеском и без повреждений.

Почему нельзя использовать абразивы

Многие ошибочно полагают, что жёсткая щётка справится лучше. Увы, именно она и оставляет царапины. Вместо этого:

  • Используйте мягкую ткань или кухонную бумагу.
  • Держите под рукой специальный скребок — он быстро уберёт засохшие остатки пищи без вреда.
  • Идеален уксус — он не только очищает, но и придаёт блеск.
  • Для "экстренных случаев" поможет зубная паста — просто нанесите на мягкую ткань и обработайте повреждённый участок.

Сложные загрязнения? Есть решение

Если пятно прочно въелось — капните лимонного сока, оставьте на пару минут, а затем аккуратно соскребите. Или используйте лёд: проведите кубиком по пятну, чтобы размягчить его, и удалите скребком. От пригоревших следов спасёт паста из соды и воды, которую стоит оставить на 5 минут, затем смыть уксусом.

Зачем всё это

Чистая варочная панель — это не только красота. Это ещё и гигиена, здоровье, и удовольствие от готовки. А главное — всё это возможно без химии и лишних трат.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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