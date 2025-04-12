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Холод в доме весной? Вот причины, о которых вы не догадывались

2:00
Недвижимость

Кажется, весна пришла — солнце светит, температура растёт, а дома всё равно зябко. Знакомо? Причины могут быть неочевидны, но важны. Вот что стоит учитывать.

женщина
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
женщина

Холод "заперт" в стенах

Если стены сделаны из материалов с высокой тепловой инерцией — например, камня или бетона — они "держат" холод, накопленный зимой, и не отдают тепло сразу. Поэтому весной в таких домах долго сохраняется прохлада.

Плохая изоляция

Потери тепла через тонкие стены, старые окна или неутеплённую крышу — частая причина холода. Тепло уходит, холод проникает, и в результате — вечный свитер.

Коварные "мостики холода"

Там, где нарушена целостность теплоизоляции — например, на стыках стен, пола и крыши — холод быстро проникает внутрь. Эти "мостики" становятся настоящими ловушками для тепла.

Влажность усугубляет ситуацию

Повышенная влажность в доме не только способствует появлению плесени, но и усиливает ощущение холода: влажный воздух хуже удерживает тепло.

Неправильная циркуляция воздуха

Если в помещении плохо циркулирует воздух, тёплый поднимается вверх, а внизу — холодно. Хорошая вентиляция помогает распределить тепло равномерно.

Проблема в отоплении

Иногда система отопления просто не справляется — она может быть недостаточно мощной для ваших квадратных метров или неравномерно распределять тепло.

Дом не любит тень

Если дом расположен в тени, или окна смотрят на север, солнечное тепло проникает слабо. В таком случае весна может пройти мимо — по крайней мере, внутри дома.

Что делать

Помогут утепление, хорошая вентиляция, осушители воздуха и настройка отопления под реальные потребности. Тогда тепло наконец поселится в вашем доме — независимо от прогноза за окном.

Уточнения

Вентиля́ция (от лат. ventilatio - проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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