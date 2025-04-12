Больше никакого жужжания: спасение от ос прямо на вашей кухне

Весной и летом хочется открыть окна и впустить в дом свежий воздух. Но вместе с ним часто проникают и нежеланные гости — осы. Эти назойливые насекомые не просто раздражают своим жужжанием: их укус может быть болезненным и даже опасным.
Однако выход есть — простой, натуральный и при этом бюджетный способ избавиться от ос. Более того, нужное средство уже может лежать у тебя на кухне.
Начало весны — критический период. Именно в это время матки ос ищут уютные уголки, чтобы начать строительство гнезда. Они проникают в дома тихо и незаметно, пока окна ещё редко открыты, а жильцы не подозревают об угрозе.
Если не принять меры заранее, гнездо может разрастись за считанные недели. Сначала тихо, а потом — постоянный гул, тревожные взмахи крыльев у окна и визиты непрошеных насекомых.
Крис Хаттон, эксперт по хранению и владелец склада Adam's Selfstore, предлагает гениально простое решение — использовать использованную кофейную гущу. Осы её просто не переносят.
"Осы обладают невероятно острым обонянием, — объясняет Крис. — Запах тлеющей кофейной гущи буквально сбивает их с толку. Место, где пахнет кофе, кажется им опасным для обитания".
Это средство:
Кроме того, оно идеально подойдёт для тех, кто ищет экологичные и экономные способы борьбы с вредителями.
Размещайте тлеющие кофейные "ловушки":
Можно применять и на улице — особенно если планируется пикник или барбекю.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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