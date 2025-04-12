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Больше никакого жужжания: спасение от ос прямо на вашей кухне

2:22
Недвижимость

Весной и летом хочется открыть окна и впустить в дом свежий воздух. Но вместе с ним часто проникают и нежеланные гости — осы. Эти назойливые насекомые не просто раздражают своим жужжанием: их укус может быть болезненным и даже опасным.

Оса
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Оса

Однако выход есть — простой, натуральный и при этом бюджетный способ избавиться от ос. Более того, нужное средство уже может лежать у тебя на кухне.

Почему стоит действовать уже сейчас

Начало весны — критический период. Именно в это время матки ос ищут уютные уголки, чтобы начать строительство гнезда. Они проникают в дома тихо и незаметно, пока окна ещё редко открыты, а жильцы не подозревают об угрозе.

Если не принять меры заранее, гнездо может разрастись за считанные недели. Сначала тихо, а потом — постоянный гул, тревожные взмахи крыльев у окна и визиты непрошеных насекомых.

Что поможет

Крис Хаттон, эксперт по хранению и владелец склада Adam's Selfstore, предлагает гениально простое решение — использовать использованную кофейную гущу. Осы её просто не переносят.

"Осы обладают невероятно острым обонянием, — объясняет Крис. — Запах тлеющей кофейной гущи буквально сбивает их с толку. Место, где пахнет кофе, кажется им опасным для обитания".

Это средство:

  • Не токсично.
  • Безопасно для домашних животных.
  • Не содержит агрессивных химикатов.

Кроме того, оно идеально подойдёт для тех, кто ищет экологичные и экономные способы борьбы с вредителями.

Как использовать кофейную гущу против ос

  • После заваривания дайте гуще полностью высохнуть.
  • Положите ложку в огнеупорную ёмкость: подойдёт металлическое блюдце, керамическая форма или пепельница.
  • Аккуратно подожгите гущу — она будет тлеть, как благовоние.
  • Дым с характерным запахом заполнит помещение — осы не выносят его.

Размещайте тлеющие кофейные "ловушки":

  • На подоконниках.
  • Возле вентиляционных отверстий.
  • В чердачных люках.
  • В углах тихих помещений.

Можно применять и на улице — особенно если планируется пикник или барбекю.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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