Больше никакого жужжания: спасение от ос прямо на вашей кухне

2:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Весной и летом хочется открыть окна и впустить в дом свежий воздух. Но вместе с ним часто проникают и нежеланные гости — осы. Эти назойливые насекомые не просто раздражают своим жужжанием: их укус может быть болезненным и даже опасным.

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Оса

Однако выход есть — простой, натуральный и при этом бюджетный способ избавиться от ос. Более того, нужное средство уже может лежать у тебя на кухне.

Почему стоит действовать уже сейчас

Начало весны — критический период. Именно в это время матки ос ищут уютные уголки, чтобы начать строительство гнезда. Они проникают в дома тихо и незаметно, пока окна ещё редко открыты, а жильцы не подозревают об угрозе.

Если не принять меры заранее, гнездо может разрастись за считанные недели. Сначала тихо, а потом — постоянный гул, тревожные взмахи крыльев у окна и визиты непрошеных насекомых.

Что поможет

Крис Хаттон, эксперт по хранению и владелец склада Adam's Selfstore, предлагает гениально простое решение — использовать использованную кофейную гущу. Осы её просто не переносят.

"Осы обладают невероятно острым обонянием, — объясняет Крис. — Запах тлеющей кофейной гущи буквально сбивает их с толку. Место, где пахнет кофе, кажется им опасным для обитания".

Это средство:

Не токсично.

Безопасно для домашних животных.

Не содержит агрессивных химикатов.

Кроме того, оно идеально подойдёт для тех, кто ищет экологичные и экономные способы борьбы с вредителями.

Как использовать кофейную гущу против ос

После заваривания дайте гуще полностью высохнуть.

Положите ложку в огнеупорную ёмкость: подойдёт металлическое блюдце, керамическая форма или пепельница.

Аккуратно подожгите гущу — она будет тлеть, как благовоние.

Дым с характерным запахом заполнит помещение — осы не выносят его.

Размещайте тлеющие кофейные "ловушки":

На подоконниках.

Возле вентиляционных отверстий.

В чердачных люках.

В углах тихих помещений.

Можно применять и на улице — особенно если планируется пикник или барбекю.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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