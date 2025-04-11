Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свежие бананы без холодильника? Только если вы знаете этот приём
Какая советская машина была самой надёжной?
Переоснащение ВПК вместо остановки! Как американцы адаптируются к китайскому давлению
Вы по-прежнему моете голову раз в неделю? Это может стоить вам волос
Как Мбаппе наказал бывший клуб: арестовано 55 млн евро со счетов ПСЖ
Тысячи цветов весной или рождественское волшебство: вот когда лучше всего ехать в Амьен за впечатлениями
Поведенческие проблемы у собак: не аномалия, а новая норма
Тайна Галактического сердца: учёные обнаружили нитевидные структуры, меняющие представление о космосе
Чайный контроль: 6 напитков, которые держат аппетит под контролем

Как создать идеальную спальню, даже если у тебя только серые стены и тумбочка с Авито

2:41
Недвижимость

Спальня — это не просто комната для сна. Это ваше личное убежище, где начинается и заканчивается каждый день. И даже небольшие изменения в интерьере могут повлиять на самочувствие. Вот пошаговый гайд от дизайнеров по созданию стильного и уютного пространства — без хаоса и лишних затрат.

Интерьер спальни
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер спальни

Начните с мудборда

  • Не спешите хвататься за краску или шторы. Сначала соберите вдохновение — на Pinterest, в журналах, где угодно. Визуальная доска поможет понять, что вам нравится: цвет, текстура, форма мебели. Это будет основой для всех последующих решений.

Правильный цвет — полдела

  • Цвет задаёт настроение. Тёплые нейтральные оттенки, мягкие серые, пыльно-зелёные или голубые — отличная база. Выбирайте то, что вызывает у вас чувство уюта.

Продумайте планировку

  • Поставьте кровать в центр внимания — именно вокруг неё строится весь интерьер. Затем подбирайте остальную мебель так, чтобы не загромождать пространство.

Размер имеет значение

  • Слишком большая мебель загромождает, слишком мелкая — теряется. Важно соблюдать пропорции, особенно в асимметричных помещениях. Зеркала и текстиль помогут выровнять композицию.

Свет — ключ к атмосфере

  • Многослойное освещение с диммерами, мягкими лампами у кровати и максимум естественного света — идеальный рецепт комфорта.

Текстиль решает всё

  • От мягких ковров до акцентных подушек — слои текстиля добавляют глубины и уюта. Хотите большего? Обейте стену тканью — дизайнеры уверяют, что это эффектно и помогает с акустикой.

Постель — основа уюта

  • Инвестируйте в качественное бельё. Лен и хлопок с длинным волокном — отличные варианты. И обязательно подбирайте одеяло по размеру — никакой "экономии" на сантиметрах.

Без телевизора? Почему бы и нет

  • Экран в спальне мешает расслаблению и портит эстетику. Если всё же хотите — выбирайте скрытые решения: телевизор, убирающийся в потолок или шкаф.

Создать идеальную спальню — не значит потратить целое состояние или полностью менять интерьер. Всё начинается с понимания собственных желаний и ощущения уюта. Добавьте немного текстиля, поработайте со светом, выберите спокойные оттенки и не бойтесь экспериментировать с деталями. Ваша спальня — это пространство для восстановления и вдохновения, и именно вы решаете, каким оно будет.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром Аудио 
Коробка передач мстит за одну привычку — проверь, не делаешь ли ты это
Авто
Коробка передач мстит за одну привычку — проверь, не делаешь ли ты это Аудио 
Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Еда и рецепты
Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Последние материалы
Тысячи цветов весной или рождественское волшебство: вот когда лучше всего ехать в Амьен за впечатлениями
Поведенческие проблемы у собак: не аномалия, а новая норма
Тайна Галактического сердца: учёные обнаружили нитевидные структуры, меняющие представление о космосе
Как создать идеальную спальню, даже если у тебя только серые стены и тумбочка с Авито
Чайный контроль: 6 напитков, которые держат аппетит под контролем
Уроки Чёрного понедельника забыты? Экономист Дэвид Розенберг напомнил
Электромобили — не выход? Почему Япония идёт другим путём
Советская железная дорога. Как ели в поезде Москва-Сочи
Звезда сериала Ивановы-Ивановы признался, что хотел бы вернуться в Россию
Гольфист Хосе Луис Баллестер помочился в ручей на поле перед толпой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.