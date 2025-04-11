Бум на рынке жилья: как Россия готовится к всплеску спроса на квартиры

2:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Несмотря на высокие цены, в России ожидается всплеск спроса на жильё. Власти уверены — жилищный вопрос можно решить быстрее, чем когда-либо раньше. Но чтобы избежать дефицита квартир, важна своевременная поддержка государства.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что

"У нас есть всё: технологии, стройматериалы, наука, грамотная организация. Мы сможем решить жилищные проблемы так, как не решали ни в царские, ни в советские времена".

Одним из ключевых игроков этого процесса становится корпорация "ДОМ.РФ". Её глава Виталий Мутко назвал ипотеку основным двигателем рынка: 80% сделок — именно с её участием. Причём 70% из них — с господдержкой.

Что происходит с ипотекой

После завершения льготных программ спрос на ипотеку снизился. Но, по мнению Мутко, это временно. Как только Центробанк снизит ключевую ставку, люди снова активизируются. Правда, есть риск: если на рынке не будет готовых предложений, жильё резко подорожает.

"Люди начнут забирать деньги из банков, а предложений может не быть. И цена вырастет — этого допустить нельзя", — подчеркнул Мутко.

Чтобы стимулировать спрос в регионах с низкими объёмами строительства, "ДОМ.РФ" уже выделил 2,6 миллиарда рублей на субсидирование ставок. Это дало рост в два раза по объёмам спроса и ввода жилья.

Строители готовы к наплыву

Александр Моор из Центра строительной политики отметил: опасений по поводу дефицита квадратных метров нет. Новые стройки стартуют после снижения ставки, а сейчас застройщики подготавливают площадки и проекты.

"Сейчас деньги дорогие, но стройка не остановилась. Работают те проекты, что запустили раньше. А новые — на старте. Всё под контролем", — отметил он.

По его словам, господдержка останется ключевым инструментом:

"Власти внимательно следят за ситуацией, понимают, где есть избыток, где дефицит, и как поддержать спрос".

Рынок жилья в России входит в фазу активных перемен. Несмотря на сложную экономическую обстановку и высокие ставки, эксперты уверены — государственная поддержка, грамотное планирование и готовность застройщиков помогут удержать баланс. Главное — действовать на опережение: развивать инфраструктуру, запускать новые проекты и создавать комфортные условия для покупки. Тогда даже в условиях нестабильности спрос не уйдёт, а жильё останется доступным, сообщает URA.RU.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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