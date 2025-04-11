Прозрачный тренд: почему стекло вытесняет дерево из современных интерьеров

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ещё недавно деревянные двери считались классикой интерьера — надёжные, статусные, "на века". Но в 2025-м на смену им уверенно приходят двери со стеклянными вставками. Это не просто элемент дизайна, а способ буквально впустить свет и простор в каждый уголок дома. И да, они уже на пике популярности.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дверная ручка

Почему именно стекло

Максимум света — минимум затрат

Полупрозрачные и полностью стеклянные двери позволяют естественному свету проникать вглубь помещения. Особенно это актуально для небольших или тёмных комнат, в которых всегда не хватало солнца.

Визуальная лёгкость

В отличие от глухих деревянных полотен, стекло "разгружает" пространство, делая его визуально шире и легче. Даже в компактной прихожей или узком коридоре становится светлее и просторнее.

Современный стиль

Витражи, матовое стекло, чёрные рамки, геометрические узоры — дизайнеры предлагают десятки вариантов. Стеклянные двери легко вписываются и в минимализм, и в лофт, и даже в классические интерьеры.

Где использовать

Межкомнатные проёмы: кухня, гостиная, кабинет. Особенно эффектно смотрятся двустворчатые стеклянные двери с чёрным профилем.

кухня, гостиная, кабинет. Особенно эффектно смотрятся двустворчатые стеклянные двери с чёрным профилем. Входные зоны: деревянное полотно со вставками из триплекса или матового стекла делает вход не только красивым, но и защищённым.

деревянное полотно со вставками из триплекса или матового стекла делает вход не только красивым, но и защищённым. Ванные комнаты: двери из закалённого стекла с сатиновым эффектом обеспечат уединение, но при этом сохранят лёгкость пространства.

Вдохновляющие сочетания

Стекло + металл: идеальный вариант для лофта или хай-тека.

идеальный вариант для лофта или хай-тека. Стекло + дерево: удачный баланс уюта и современности.

удачный баланс уюта и современности. Стекло + цвет: попробуйте бронзовое или графитовое тонирование.

Если ты хочешь добавить дому света, элегантности и современного духа, забудь про тяжёлые деревянные двери. Стекло — новый фаворит дизайнеров, и он работает на всех уровнях: стильно, функционально и легко. Отличный повод для апгрейда — без кардинального ремонта.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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