Сковорода сияет, как новая! Секреты очистки без химии и больших затрат

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если ваша сковорода уже потеряла блеск и выглядит так, будто пережила несколько десятков бурных готовок, не спешите выбрасывать её! Есть простой и эффективный способ вернуть ей первоначальный вид, используя всего три ингредиента, которые наверняка найдутся у вас дома. И всё это — без дорогостоящих химикатов и пищевой соды.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сковорода

Что вам понадобится

Перекись водорода — средство, которое расщепляет жир и грязь, бережно очищая даже нержавеющую сталь.

Кукурузный крахмал — он отлично впитывает жир и помогает легко очистить даже самые стойкие загрязнения.

Оливковое масло — помогает растворить жир, не повреждая поверхность сковороды.

Звучит как магия? На самом деле, это настоящая домашняя хитрость, которая вернёт вашей посуде прежний вид.

Как использовать

Если сковорода использовалась недавно, дайте ей остыть.

Смешайте 1 часть оливкового масла и 2 части перекиси водорода, добавьте столовую ложку кукурузного крахмала.

Нанесите смесь на загрязнённые места сковороды и оставьте на 10-15 минут.

Затем аккуратно протрите мягкой губкой, убедившись, что весь жир удалён.

Промойте сковороду теплой водой с мылом и вытрите насухо.

Вуаля! Сковорода снова как новая — без лишних усилий и затрат.

Почему это работает

Каждое из этих веществ выполняет свою роль: оливковое масло растворяет жиры, перекись водорода расщепляет загрязнения, а кукурузный крахмал помогает впитать лишнюю жидкость. В совокупности эти ингредиенты очищают сковороду, не повреждая её поверхность.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.



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